Организаторы оценили его "счастливый зад": необычное фото лабрадора победило в конкурсе

Четырёхлетний лабрадор Энни Микс по кличке Медведь стал победителем фотоконкурса. На снимке он просто роет песок на пляже, подняв хвост в воздух.

Фотограф получила главный приз в конкурсе фотографий "дикой природы", запечатлев своего лабрадора, когда тот рол яму на песчаном пляже, пишет Daily Star.

Четырёхлетний лабрадор Энни Микс по кличке Медведь стал победителем благодаря фотографии, на которой он "невероятно хорошо проводит время".

Премия "Wildlife Photographer of the ‘Rear’ Award" была учреждена брендом кормов для домашних животных YuMOVE. Конкурс был организован с целью привлечь внимание к проблемам с пищеварением у собак.

Организаторы сообщают, что сотни владельцев прислали фотографии своих домашних животных в их "естественной среде обитания" в пяти категориях.

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Сообщается, что спаниели по кличке Скаут и Флай заняли второе место, а виппет по кличке Пиппа, который в тот солнечный день вырвался из-под контроля, занял третье место.

Награждение победителей состоится одновременно с выставкой под названием "Фотограф дикой природы года" в Музее естествознания, которая открывается на этой неделе. Фотографии, победившие в конкурсе, появились на цифровых экранах возле музея в Лондоне.

Лабрадор "Медведь" стал победителем фотоконкурса Фото: Скриншот

Доктор Френ Блейк, который выбирал победителей, объяснил, почему эта необычная фотография одержала победу.

"Здоровье пищеварительной системы в значительной степени определяет, как собака чувствует себя каждый день, и небольшие, но последовательные привычки играют большую роль. Лучший способ заметить изменения у вашей собаки — это знать, что для неё является нормой. Владельцы обычно пристально следят за внешним видом собак, но счастливый зад начинается изнутри", — сказал специалист.

Напомним, что на Аляске объявили нового победителя ежегодного конкурса толстых медведей. Бурый медведь по имени Backpack 89 (Рюкзак) победил в зрительском соревновании под названием "Неделя толстого медведя".

Кроме того, дочь выиграла тот же конкурс красоты, что и мама, но спустя 40 лет.