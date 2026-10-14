Організатори оцінили його "щасливий зад": незвичайне фото лабрадора перемогло в конкурсі

Чотирирічний лабрадор Енні Мікс на ім’я Ведмідь став переможцем у конкурсі фотографій. У кадрі він просто риє пісок на пляжі, піднявши хвіст у повітря.

Фотографка отримала головний приз у конкурсі фотографій "дикої природи", сфотографувавши свого лабрадора, коли той копав яму на піщаному пляжі, пише Daily Star.

Чотирирічний лабрадор Енні Мікс на ім'я Ведмідь став переможцем за фотографію, де він "неймовірно проводить час".

Премія "Wildlife Photographer of the ‘Rear’ Award" була заснована брендом харчування для домашніх тварин YuMOVE. Конкурс орзанізували, щоб привернути увагу до проблем з травленням у собак.

Організатори кажуть, що сотні власників надіслали фотографії своїх домашніх тварин у їхньому "природному середовищі існування" у п’яти категоріях.

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Повідомляється, що спанієлі на, ім'я Скаут і Флай посіли друге місце, в віппет, на ім'я Піппа, який сонячного дня вирвався з-під контролю, посів третє місце.

Нагородження переможців пройде одночасно з виставкою під назвою "Фотограф дикої природи року" в Музеї природознавства, яка розпочинається цього тижня. Фотографії, які перемогли у конкурсі з'явилися на цифрових екранах біля музею у Лондоні.

Лабрадор Ведмідь став найкращим на фотоконкурсі Фото: Скриншот

Доктор Френ Блейк, який обирав переможців пояснив, чому так незвична фотографія здобула перемогу.

"Здоров’я травної системи значною мірою лежить в основі того, як собака почувається щодня, і невеликі, але послідовні звички мають велике значення. Найкращий спосіб помітити зміни у вашому собаку — це знати, що є нормальним для нього. Власники зазвичай пильно стежить за зовнішнім виглядом собак, але щасливий зад починається зсередини", — сказав фахівець.

Нагадаємо, що на Алясці оголосили нового переможця щорічного конкурсу товстих ведмедів. Бурий ведмідь на ім'я Backpack 89 (Рюкзак) переміг у глядацькій битві під назвою "Тиждень товстого ведмедя".

Також дочка виграла той самий конкурс краси, що й мама, але через 40 років.