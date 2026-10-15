Овощ весом из взрослого человека: женщина вырастила на огороде кабачка-монстра (фото)

В США садовод из Сара Витти вырастила кабачок сорта "Мароу" весом 77,11 кг.

Этот овощ уже стал новым рекордсменом в США и Северной Америке, пишет The Washington Post.

Согласно данным таблицы соревнований Maine Pumpkin Growers Association, плод Сары весил более 77 кг. Таким образом, тыква садоводки побила все предыдущие рекордные показатели, которые составляли около 69 кг в США и 74 кг в Северной Америке.

Также сообщается, что это не мировой рекорд в категории сорта "мароу", ведь ранее в мире были зафиксированы ещё более тяжёлые плоды. В частности, Марк Беггс вырастил овощ весом 111,81 кг, а Джек Беггс — 107 кг.

Сара Витти вырастила огромный кабачок Фото: Скриншот

Кроме того, в прошлом году Сара вырастила кабачок весом 73,7 кг, но его дисквалифицировали из-за трещины. Однако в этом году женщине удалось представить новый плод, который прошел взвешивание.

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В свою очередь, в ассоциации сообщили, что окончательные результаты соревнований станут известны после завершения сезона. Однако в таблице организации за 2026 год Витти уже возглавляет американский рейтинг в категории Marrow.

Сара, которая выращивает гигантские фрукты и овощи с 2013 года, сказала, что планирует собрать семена своего кабачка, чтобы в следующем году вырастить ещё более тяжёлый кабачок. Её цель — максимально приблизиться к мировому рекорду.

Напомним, что 65-летний Иан Пейтон из Великобритании каждый день по шесть часов ухаживал за тыквой. Чтобы овощ вырос огромным и установил рекорд, мужчина поливал его сотнями литров воды.

Кроме того, рекорд Украины по выращиванию самой большой тыквы принадлежит супружеской паре из Хмельницкого. Андрей и Алена Кравчук в октябре 2025 года зафиксировали плод весом 252 кг.