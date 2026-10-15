Овоч вагою з дорослу людину: жінка виростила на городі кабачка-монстра (фото)

У США городниця Сара Вітті виростила кабачок сорту мароу масою 77,11 кг.

Овоч вже став новим рекордсменом у США та Північної Америки, пише The Washington Post.

За даними таблиці змагань Maine Pumpkin Glowers Association, плід Сари заважив більше 77 кг. Відтак, кабачок городниці побив всі попередні рекордні показники, які становили близько 69 кг у США та 74 кг у Північній Америці.

Також повідомляється, що це не світовий рекорд у категорії сорту мароу, адже у світі раніше були зафіксовані ще важчі плоди. Зокрема, Марк Беггс виростив овоч вагою 111,81 кг, а Джек Беггс — 107 кг.

Сара Вітті виростила величезний кабачок Фото: Скриншот

Крім того, минулого року Сара виростила кабачок вагою 73,7 кг, але його дискваліфікували через тріщину. Але цього року жінці вдалося представити новий плід, який пройшов зважування.

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Натомість в асоціації повідомили, що остаточні результати змагань будуть відомі після завершення сезону. Але у таблиці організації за 2026 рік Вітті вже очолює американський рейтинг у категорії Marrow.

Сара, яка вирощує гігантські фрукти та овочі з 2013 року, сказала, що планує зібрати насіння свого кабачка, щоб виростити ще важчий кабачок наступного року. Її мета — максимально наблизитися до світового рекорду.

Нагадаємо, що 65-річний Іан Пейтон з Британії кожного дня по шість годин доглядав за гарбузом. Щоб овоч виріс величезним і встановив рекорд, чоловік забезпечував його сотнями літрів води.

Також рекорд України з вирощування найбільшого гарбуза належить подружжю з Хмельницького. Андрій та Альона Кравчук у жовтні 2025 року зафіксували плід вагою 252 кг.