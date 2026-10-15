Захоронение в банке из-под чипсов: известная компания объявила странный конкурс с призом почти в $29 тысяч

Известный во всем мире производитель чипсов Pringles разыграет пожизненный запас своей продукции среди тех, кто согласится быть похороненным в их фирменной банке.

Для участия в конкурсе необходимо подписать завещание о захоронении собственных прахов в тубусе бренда, пишет New York Post.

Кроме того, победитель получит 200-летний запас чипсов с правом передать его по наследству.

Гигант по производству снеков представил необычную акцию к Хэллоуину, в рамках которой предлагает персонализированную урну для кремации в форме своей культовой цилиндрической банки, а также достаточно денег, чтобы прокормить любителя чипсов на протяжении сотен лет.

Счастливчик получит 28 080 долларов, которые Pringles называет "посмертным" запасом своих фирменных чипсов. Это эквивалентно одной банке стоимостью 2,70 доллара в неделю в течение 200 лет — или 10 400 банкам.

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Pringles выплатит 28 тысяч долларов за согласие на захоронение в банке Фото: Из открытых источников

Между тем, изготовленная на заказ урна оценивается в 500 долларов, чем и объясняется общий призовой фонд в размере 28 580 долларов.

Эта идея вдохновлена историей Фредерика Баура — создателя легендарной упаковки Pringles, которого по его собственному желанию действительно похоронили в одной из таких банок Pringles Original. После его смерти в 2008 году его семья исполнила его пожелание.

Теперь компания Pringles хочет предоставить другому человеку шанс на такое же необычное погребение — на этот раз со специально изготовленной урной из драгоценного металла.

Сама акция началась 13 октября и продлится до 23:59 22 октября. Таким образом, все желающие могут посетить сайт OnceYouDrop.com, чтобы принять участие в розыгрыше.

Напомним, что новый тренд среди юзеров — отмечать ещё один Хэллоуин посреди лета — набирает обороты. Толчком к этому тренду стал выход эпизода мультфильма "Gravity Falls", который вдохновил на празднование еще одного "жуткого дня" посреди лета.

Кроме того, декорации внутри дома создают впечатление, что дом действительно горит. Через окна пробиваются языки пламени, охватывающие всё помещение. В это поверили и встревоженные соседи.