Поховання в банці з-під чіпсів: відома компанія оголосила дивний конкурс із призом майже $29 тисяч

Популярний у світі виробник чіпсів Pringles розіграє довічний запас своєї продукції серед тих, хто погодиться бути похованим у їхній фірмовій банці.

Для участі в конкурсі потрібно підписати заповіт про захоронення власного праху в тубусі бренду, пише New York Post.

Разом із цим переможець отримає 200-річний запас чіпсів із правом передати його у спадок.

Гігант снеків представив дивний розіграш на Гелловін, який пропонує персоналізовану урну для кремації у формі своєї культової циліндричної банки, а також достатньо грошей, щоб прогодувати любителя чіпсів протягом сотень років.

Щасливчик отримає 28 080 доларів, які Pringles називає "посмертним" запасом своїх фірмових чіпсів. Це еквівалентно одній банці вартістю 2,70 долара на тиждень протягом 200 років — або 10 400 банок.

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Pringles заплатить $28 тисяч за згоду на поховання в банці Фото: З відкритих джерел

Тим часом, виготовлена ​​на замовлення урна оцінюється в 500 доларів, чим пояснюється загальний призовий пакет до 28 580 доларів.

Ідея натхнена історією Фредерика Баура — творця легендарної упаковки Pringles, якого за його власним бажанням дійсно поховали в одній із таких банок Pringles Original. Після його смерті у 2008 році його родина виконала його побажання.

Тепер компанія Pringles хоче дати іншій людини шанс на таке ж незвичайне поховання — цього разу зі спеціально виготовленою урною з дорогоцінного металу.

Сама компанія вже розпочалася з 13 жовтня і триватиме до 23:59 22 жовтня. Відтак, усі охочу можуть відвідати сайт OnceYouDrop.com, щоб взяти участь у розіграші.

Нагадаємо, що новий тренд серед зумерів святкувати ще один Гелловін посеред літа набирає обертів. Поштовхом до цього тренду став вихід епізоду мультфільму Gravity Falls, який надихнув до святкування ще одного "моторошного дня" посеред літа.

Також декорації всередині будинку створюють враження, що житло справді горить. Крізь вікна пробиваються язики полум'я, що охоплюють усе приміщення. У це повірили й стривожені сусіди.