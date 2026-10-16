"Движется с огромной скоростью": "корабль пришельцев" заметили на снимке NASA

В NASA выступили с заявлением по поводу предполагаемого "инопланетного космического корабля", который якобы запечатлён на одном из спутниковых снимков.

Ведь сторонники теории НЛО считают, что на снимке запечатлен именно корабль пришельцев, и его длина составляет около 2,5 метров, пишет Daily Star.

В частности, самопровозглашённый эксперт по инопланетянам утверждает, что заметил внеземной корабль, скрытый на спутниковом снимке NASA. Скотт К. Варинг, который на протяжении десятилетий продвигает теории о существовании инопланетян, говорит, что заметил прямоугольный белый блок на снимке, опубликованном NASA 2 октября, и уверен, что этот объект является массивным космическим кораблём.

На своём сайте мужчина указал на то, что объект появился только на одном снимке, поскольку, якобы, он двигался с "огромной скоростью".

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"Корабль такого размера мог бы перевезти десятки тысяч пассажиров через всю вселенную в мгновение ока", — написал мужчина, добавив, что он, возможно, использует какой-то "луч", чтобы "тянуть за собой три разных космических корабля меньшего размера".

Кроме того, исследователь инопланетян раскритиковал NASA за то, что они не готовы принять возможность путешествий инопланетян.

"NASA никогда не станет об этом говорить, никогда не упомянет об этом в новостях. Это является 100-процентным доказательством того, что инопланетяне ежедневно пролетают через нашу Солнечную систему, в то время как общественность остаётся в неведении относительно существования подобных явлений", — заявил он.

В то же время в другом блоге, который связывают с NASA, объяснили странную фотографию тем, что некоторые формы на снимках образуются из-за объектов, закрывающих камеру, что приводит к появлению теней и фигур на изображении.

Сторонники НЛО обнаружили корабль пришельцев на снимке NASA Фото: Скриншот

В другой публикации авторы блога пояснили, что подобные изображения также могут быть созданы "высокоэнергетическими частицами", выделяемыми "солнечным ветром", создают пятна и полосы в кадре размером от одного пикселя до крупных полос, охватывающих значительную часть изображения.

"Люди видят космический луч в одном месте на одном снимке, а затем другой случайный космический луч, попадающий рядом, на следующем снимке, и утверждают, что это одно и то же и что он движется между кадрами", — поясняют в публикации.

Напомним, что массив документов, обнародованный во времена администрации Дональда Трампа, позволил заглянуть за кулисы некоторых из самых загадочных инцидентов, расследовавшихся правительством США. Четвертая часть материалов, опубликованная в минувшую пятницу на сайте Пентагона, содержит видеозапись восьмиугольного объекта, замеченного над Жёлтым морем в Восточной Азии в 2025 году. Объект сняли американские военные.

Кроме того, ранее Пентагон уже обнародовал документы об НЛО, но тогда материалов было гораздо больше.