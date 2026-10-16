"Рухається з величезною швидкістю": "корабель прибульців" помітили на знімку NASA

У NASA зробили заяву щодо ймовірного "інопланетного космічного корабля", що нібито зображений на одному із супутникових знімків.

Адже прихильники теорії НЛО вважають, що на знімку саме корабель прибульців і він має близько 2,5 метрів завдовжки, пише Daily Star.

Зокрема, самопроголошений експерт з інопланетян стверджує, що помітив позаземний корабель, прихований на супутниковому знімку NASA. Скотт К. Варінг, який десятиліттями просуває теорії про існування інопланетян, каже, що помітив прямокутний білий блок на знімку, опублікованому NASA 2 жовтня і впевнений, що об'єкт є масивним космічним кораблем.

На своєму сайті чоловік вказав на той факт, що об'єкт з'явився тільки на одному зображенні, бо нібито він рухався з "величезною швидкістю".

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"Корабель такого розміру міг би перевезти десятки тисяч пасажирів через весь всесвіт за мить", — написав чоловік, додавши, що він, можливо, використовує якийсь "промінь", щоб "тягнути за собою три різні менші космічні кораблі".

Також дослідник інопланетян розкритикував NASA за те, що вони не відкриті до можливості подорожей інопланетян.

"NASA ніколи не буде про це говорити, ніколи не згадуватиме в новинах. Це є 100% доказом того, що інопланетяни щодня проходять через нашу сонячну систему, тоді як громадськість тримають в невіданні про існування таких речей", — заявив він.

Натомість в іншому блозі, який пов'язують з NASA, пояснили дивне фото тим, що деякі форми на зображеннях, утворюються через об'єкти, що блокують камеру і призводить до появи тіней та фігур на зображенні.

Прихильники НЛО знайшли корабель прибульців на знімку NASA Фото: Скриншот

В іншій публікації автори блогу пояснили, що подібні зображення також можуть бути створені "високоенергетичними частинками", що вивільняються "сонячним вітром", створюють плями та смуги у кадрі розміром від одного пікселя до великих смуг, що охоплюють значну частину зображення.

"Люди бачать космічний промінь в одному місці на одному зображенні, а потім інший випадковий космічний промінь, що потрапляє поруч, на наступному зображенні, і стверджують, що це одне й те саме і, що він рухається між кадрами", — пояснюють у публікації.

Нагадаємо, що масив документів, оприлюднений за часів адміністрації Дональда Трампа, дав змогу зазирнути за лаштунки деяких із найзагадковіших інцидентів, які розслідувало уряд США. Четверта частина матеріалів, опублікована минулої п’ятниці на сайті Пентагону, містить відеозапис восьмикутного об’єкта, поміченого над Жовтим морем у Східній Азії у 2025 році. Об’єкт зняли американські військові.

Також раніше Пентагон уже оприлюднив документи про НЛО, але тоді матеріалів було набагато більше.