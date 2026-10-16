Девушка купила подержанный Canon за $10, но не поверила глазам, что нашла на нем

23-летняя Хейли Дэвис подумала, что сорвала джекпот, найдя старый фотоаппарат на распродаже по выгодной цене, но, просматривая снимки, она была шокирована, увидев свою фотографию из школы.

1 августа девушка посетила распродажу имущества в городе Биско, штат Северная Каролина, и была очень рада, найдя там старую камеру Canon. Ведь ей нравится заниматься фотографией, пишет Newsweek.

Ей удалось купить эту камеру всего за 10 долларов, но вскоре она поняла, что в ней находится карта памяти, заполненная снимками.

"Честно говоря, на SD-карте была такая случайная подборка фотографий. Там были снимки походов, различные скульптуры и произведения искусства, а также много семейных фотографий. Некоторые фотографии, казалось, запечатлевали различные приключения и путешествия", — сказал Дэвис.

На карте памяти хранилось восемь гигабайт фотографий, разбитых на несколько папок, охватывающих разные годы. Девушка не поверила своим глазам, когда открыла восьмую папку и увидела на экране фотографию своего четвёртого класса.

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В центре снимка была сама 9-летняя Дэвис, стоящая в своём школьном классе с друзьями.

"Я, конечно, не ожидала найти что-то подобное, особенно свою фотографию почти 15-летней давности. У меня по коже побежали мурашки, и я была в шоке. Думаю, больше всего меня поразило то, что я снова увидела себя 9-летней", — сказала она.

Девушка купила старую камеру Canon и нашла на карте памяти фотографию из школы Фото: Скриншот

Девушка быстро поняла, что камера ранее принадлежала 36-летнему Райану Хаузеру из Северной Каролины. Он владел камерой с 2012 по 2013 год, используя её для съёмки многих событий из своей жизни — от учёбы в колледже и поездок на машине до путешествий.

Много лет назад он приходил в класс этой девушки, чтобы провести презентацию об Аппалачской тропе, именно тогда и была сделана эта фотография. После этого девушка решила связаться с Хаузером и вернуть ему карту памяти.

Мужчина рассказал, что ему невероятно повезло, что камера попала в руки человека, который его знал. Хотя многие его снимки уже были сохранены на внешнем диске, он был рад вернуть свои оригинальные копии.

После этого открытия Дэвис поделилась этой историей в TikTok, где подробно рассказала, как случайная покупка на распродаже антиквариата напомнила ей о детстве. В результате эта история набрала более 8,9 миллиона просмотров и 933 700 лайков в TikTok.

В заключение девушка пошутила, что "вселенная порой бывает забавной", и этот сувенир стал желанным напоминанием о её детской радости.

Напомним, что старая картина, которую покупатель приобрел всего за 30 долларов в гараже, оказалась утраченной работой известной американской художницы Гертруды Аберкромби. После экспертизы выяснилось, что она стоит до 250 тысяч долларов.

Кроме того, американка ЛиЭнн Сирфосс была в магазине и купила на распродаже красивый свитер. Позже выяснился курьезный момент — этот оранжевый предмет гардероба оказался свитером для собаки.