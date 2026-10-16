Дівчина купила вживаний Canon за $10, але не повірила очам, що знайшла на ньому

23-річна Гейлі Девіс подумала, що зірвала джекпот, знайшовши старий фотоапарат на розпродажі за гарну ціну, але, переглядаючи знімки, вона була шокована, побачивши власне фото зі школи.

1 серпня дівчина відвідала розпродаж маєтку в місті Біско, що у штаті Північна Кароліна, і була дуже рада, знайшовши там стару камеру Canon. Адже їй подобається займатися фотографією, пише Newsweek.

Їй вдалося придбати цю камеру всього за 10 доларів, але невдовзі вона зрозуміла, що в ній є карта пам'яті, заповнена зображеннями.

"Чесно кажучи, на SD-карті була така випадкова суміш фотографій. Там були фотографії походів, різні скульптури та твори мистецтва, а також багато сімейних світлин. Деякі фотографії, здавалося, документували різні пригоди та подорожі", — сказав Девіс.

На карті пам’яті зберігалося вісім гігабайт фото, з кількома папками, що охоплюють різні роки. Дівчина не повірила своїм очам, коли відкрила восьму папку та побачила на екрані фотографію свого класу четвертого класу.

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У центрі зображення була сама 9-річна Девіс, яка стоїть у своєму шкільному класі з друзями.

"Я, звісно, ​​не очікувала знайти щось подібне, особливо свою фотографію майже 15-річної давності. У мене пробігли мурашки по шкірі, і я була шокована. Гадаю, найбільше мене вразило побачити себе 9-річною знову", — сказала вона.

Дівчина купила старий Canon і знайшла на карті пам"яті фотографію зі школи Фото: Скриншот

Дівчина швидко зрозумів, що камера раніше належала 36-річному Раяну Хаузеру з Північної Кароліни. Він володів камерою з 2012 по 2013 рік, використовуючи її для зйомки багатьох своїх подій від навчання в коледжі, поїздок на машині до подорожей.

Багато років тому він приходив до класу дівчини, щоб провести презентацію про Аппалачську стежку, саме тоді було зроблено фотографію. Після чого дівчина вирішила зв’язатися з Хаузером і повернути йому карту пам’яті.

Чоловік розповів, що йому неймовірно пощастило, що камера потрапила до рук когось, хто його знав. Хоча багато його знімків вже були збережені на зовнішньому диску, він був радий отримати назад свої оригінальні копії.

Після цього відкриття Девіс поділилася цією історією у TikTok, де детально розповіла, як випадкова покупка на розпродажі маєтку привела її до спогаду дитинства. Відтак, ця історія зібрала понад 8,9 мільйона переглядів та 933 700 лайків у TikTok.

На останок дівчина пожартувала, що "всесвіт іноді буває смішним", і цей сувенір став бажаним нагадуванням про її дитячу радість.

Нагадаємо, що стара картина, яку покупець придбав лише за 30 доларів в гаражі, виявилася втраченою роботою відомої американської художниці Ґертруди Аберкромбі. Після експертизи стало відомо, що вона вартує до $250 тисяч.

Також американка ЛіЕнн Сірфосс була в магазині та купила на розпродажі гарний светр. Згодом виявився курйозний момент — цей помаранчевий предмет гардероба був светром для собаки.