Думала, что это штора за $10: девушка случайно обнаружила на секонд-хенде платье модного бренда

В секонд-хенде девушка, которая перебирала контейнеры с выброшенной одеждой, неожиданно нашла невероятную вещь, которую сначала приняла за штору.

Но оказалось, что это платье от бренда Fanciful Doll, которое стоит более 1000 долларов, пишет Newsweek.

Девушка по имени Стефани — продавщица винтажной одежды — сначала подумала, что увидела комплект штор. На самом же деле она наткнулась на платье с биркой от компании, о которой никогда не слышала.

Она рассказала, что нашла платье в "баках", где покупатели роются в больших контейнерах с вещами и покупают одежду на вес. По её словам, платье обошлось ей чуть больше 10 долларов.

В видео в Instagram она рассказала больше подробностей о своей находке.

"Вы буквально никогда не знаете, чем вас одарят боги бережливости", — имея в виду платье, стоимость которого, как она позже узнала...

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Сначала тёмный цветочный узор заставил Стефани подумать, что это штора. Она предположила, что все остальные тоже так думают, или что это, возможно, покрывало, но оказалось, что это платье.

"Я думала, что это Селки, просто из-за стиля", — сказала Стефани.

Платье Ophelia Epic Romance Gown стоит более 1000 долларов Фото: Скриншот

Но когда Стефани проверила этикетку, она обнаружила, что платье произведено брендом Fanciful Doll, с которым она раньше никогда не сталкивалась.

Стефани привыкла открывать для себя неизвестные бренды, покупая вещи в секонд-хендах.

"Я всегда узнаю о новых брендах, когда покупаю вещи из секонд-хенда", — сказала она.

Когда она начала искать в Интернете информацию об этом платье, то нашла его на официальном сайте Fanciful Doll под названием Ophelia Epic Romance Gown по цене 1032 доллара.

Теперь девушка планирует выставить платье на продажу.

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