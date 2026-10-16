Думала, що це штора за $10: дівчина випадково знайшла на секонд-хенді сукню модного бренду

У секонд-хенді дівчина, яка перебирала контейнери з викинутим одягом, несподівано знайшла неймовірну річ, яку спочатку сплутала зі шторою.

Але виявилося, що це сукня від бренду Fanciful Doll, яка вартує більше 1000 доларів, пише Newsweek.

Дівчина на ім'я Стефані — продавчиня вінтажного одягу — спочатку подумала, що побачила комплект штор. Натомість вона натрапила на сукню з биркою від компанії, про яку ніколи не чула.

Вона розповіла, що знайшла сукню у баках, де покупці риються у великих контейнерах з речами та купують одяг за вагою. За її словами, сукня коштувала їй трохи більше 10 доларів.

У відео в Instagram вона розповіла більше деталей про свою знахідку.

"Ви буквально ніколи не знаєте, чим вас обдарують боги ощадливості", — маючи на увазі сукню, вартість якої, як вона пізніше дізналася.

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Спочатку темний квітковий візерунок спочатку змусив Стефані подумати, що це штора. Вона припустила, що всі інші також думають так само, або що це, можливо, покривало, але виявилося, що це сукня.

"Я думала, що це Selkie, просто через стиль", — сказала Стефані.

Сукня Ophelia Epic Romance Gown коштує понад $1000 Фото: Скриншот

Але коли Стефані перевірила етикетку, вона виявила, що сукня виготовлена ​​Fanciful Doll, брендом, з яким вона ніколи раніше не стикалася.

Стефані звикла відкривати для себе незнайомі бренди під час купівлі секонд-хендів.

"Я завжди дізнаюся про нові бренди, коли купую секонд-хенд", — сказала вона.

Коли вона почала шукати в Інтернеті інформацію про сукню, то знайшла її на офіційному сайті Fanciful Doll, під назвою Ophelia Epic Romance Gown, за ціною 1032 долари.

Тепер дівчина планує виставити сукню на продаж.

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