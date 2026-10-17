Вместо рыбы — iPhone: Ормузский пролив порадовал местных рыбаков "сокровищами" цивилизации (видео)

В Ормузском проливе местные рыбаки устроили охоту за ценным грузом, вылавливая из воды новые смартфоны iPhone, элитные французские духи и другие вещи с контейнеровоза GFS Pride, затонувшего 13 октября.

В Ормузском проливе сложилась необычная ситуация: местные рыбаки на лодках маневрируют между полузатопленными контейнерами и пытаются достать из воды ценные вещи. Поводом послужило затопление контейнеровоза GFS Pride, который перевозил новые iPhone и французские духи из контейнеров затонувшего судна в Ормузском проливе. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Видеоролики, которые массово появляются в сети, показывают, как рыбаки из ближайших прибрежных поселков на моторных лодках массово отправились в пролив, чтобы вылавливать iPhone и французские духи прямо из воды. На одном из таких видео запечатлено, как небольшая лодка буксирует целый полноразмерный морской контейнер.

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Один из участников такого "рыбного промысла" откровенно рассказал на видео о цели их выхода в море.

"Мы собираемся и направляемся к Ормузскому проливу. Мы слышали, что затонул контейнеровоз, поэтому собираемся забрать iPhone и духи", — рассказал один из мужчин на видео.

Точный объем улова, который уже удалось добыть рыбакам, пока неизвестен.

Что известно о затонувшем контейнеровозе

GFS Pride ходил под флагом Сингапура. По информации Морской и портовой администрации Сингапура, 13 октября 2026 года во время прохода судна через Ормузский пролив (примерно в 4 морских милях к северо-западу от мыса Рас-Шейх-Масуд, Оман) судно получило повреждения и загорелось, после чего затонуло.

Все 21 член экипажа успели эвакуироваться, пострадавших нет.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что судно отклонилось от рекомендованного курса, зашло в "запрещенный и опасный" район и наткнулось на морскую мину. Именно детонация мины, по их версии, привела к последующему возгоранию и затоплению.

В то же время сингапурская морская администрация сообщила о попадании неизвестного снаряда, повредившего судно. В результате взрыва на борту возник крупный пожар, после чего корпус потерял устойчивость, и контейнеровоз пошел ко дну.

Согласно данным, приведённым в сообщениях об инциденте, на борту находилось более 2500 контейнеров. Часть из них оказалась в воде после затопления судна. Часть контейнеров вскрылась под действием волн или ударилась о дно, из-за чего на поверхность воды всплыло немало коробок с дорогой техникой и парфюмерией.

У Ормузского пролива затонули два судна

В целом 13–14 октября в районе Ормузского пролива было зафиксировано затопление сразу двух коммерческих судов — сингапурского контейнеровоза GFS Pride и сухогруза Cape Dao (под флагом Антигуа и Барбуды). Это стало первым случаем затопления судов в этом стратегическом регионе с начала марта.

Ормузский пролив является одним из ключевых морских маршрутов мира, в частности для перевозки энергоносителей. Нападения на торговые суда и их потопление создают дополнительные риски для морского судоходства и экипажей.

Напомним, в Ормузском проливе на морской мине подорвался нефтяной танкер, на борту которого находилось 750 тысяч баррелей сырой нефти, после чего в машинном отделении вспыхнул масштабный пожар. По данным ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана, это уже третье судно, подорвавшееся на мине в проливе с 10 октября, однако название танкера и его национальную принадлежность не раскрыли.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о захвате американского подводного разведывательного дрона Remus 600 в Ормузском проливе. По утверждению Тегерана, аппарат использовался для разведки, а иранские специалисты пытаются получить доступ к данным с него.