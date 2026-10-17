Замість риби — iPhone: Ормузька протока ощасливила місцевих рибалок "скарбами" цивілізації (відео)

В Ормузькій протоці місцеві рибалки влаштували полювання за цінним товаром, виловлюючи з води нові смартфони iPhone, елітні французькі парфуми та інші речі з контейнеровоза GFS Pride, який затонув 13 жовтня.

В Ормузькій протоці розгорнулася незвичайна ситуація: місцеві рибалки на човнах маневрують між напівзатопленими контейнерами і намагаються дістати з води цінні речі. Приводом стало затоплення контейнеровоза GFS Pride, який перевозив нові iPhone та французькі парфуми з контейнерів затонулого судна в Ормузькій протоці. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Відеоролики, які масово з'являються в мережі, демонструють, як рибалки з найближчих прибережних селищ на моторних човнах масово вирушили в протоку, щоб виловлювати iPhone та французькі парфуми прямо з води. На одному з таких відео зафіксовано, як невеличкий човен буксирує цілий повнорозмірний морський контейнер.

Видео дня

Один із учасників такого "рибного промислу" відверто розповів на відео про мету їхнього виходу в море.

"Ми збираємося і прямуємо до Ормузької протоки. Ми почули, що затонув контейнеровоз, тож збираємося забрати iPhone та парфуми", — розповів один із чоловіків на відео.

Точний обсяг вантажу, який вже вдалося дістати рибалкам, наразі невідомий.

Що відомо про затонулий контейнеровоз

GFS Pride ходив під прапором Сінгапуру. За інформацією Морської та портової адміністрації Сінгапуру, 13 жовтня 2026 року під час проходу судна через Ормузьку протоку (приблизно за 4 морські милі на північний захід від мису Рас-Шейх-Масуд, Оман) судно зазнало пошкоджень і загорілося, після чого затонуло.

Усі 21 член екіпажу встигли евакуюватися, постраждалих немає.

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що судно відхилилося від рекомендованого курсу, зайшло в "недозволений і небезпечний" район та натрапило на морську міну. Саме детонація міни, за їхньою версією, спричинила подальше займання та затоплення.

Водночас сінгапурська морська адміністрація повідомила про удар невідомого снаряда, який пошкодив судно. Внаслідок вибуху на борту виникла масштабна пожежа, після чого корпус втратив стійкість і контейнеровоз пішов на дно.

За даними, наведеними в повідомленнях про інцидент, на борту було понад 2500 контейнерів. Частина з них опинилася у воді після затоплення судна. Частина контейнерів розкрилася під дією хвиль або вдарилася об дно, через що на поверхню води випливло чимало коробок із дорогою технікою та парфумерією.

Біля Ормузької протоки затонули два судна

Загалом 13-14 жовтня поблизу Ормузької протоки зафіксували затоплення одразу двох комерційних суден — сінгапурського контейнеровоза GFS Pride та суховантажа Cape Dao (під прапором Антигуа і Барбуди). Це стало першим випадком затоплення суден у цьому стратегічному регіоні з початку березня.

Ормузька протока є одним із ключових морських маршрутів світу, зокрема для перевезення енергоносіїв. Атаки на торговельні судна та їх затоплення створюють додаткові ризики для морського руху й екіпажів.

Нагадаємо, в Ормузькій протоці на морській міні підірвався нафтовий танкер, на борту якого перебувало 750 тисяч барелів сирої нафти, після чого в машинному відділенні спалахнула масштабна пожежа. За даними ВМС Корпусу вартових ісламської революції Ірану, це вже третє судно, яке підірвалося на міні в протоці з 10 жовтня, однак назву танкера та його національну належність не розкрили.

Також Фокус писав, що корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про захоплення американського підводного дрона-розвідника Remus 600 в Ормузькій протоці. За твердженням Тегерана, апарат використовували для розвідки, а іранські фахівці намагаються отримати доступ до даних із нього.