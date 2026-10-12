В Ормузькій протоці на міні підірвався танкер із 750 тис барелів нафти, — ЗМІ (відео)

Прес-служба Військово-морських сил Корпусу стражів ісламської революції (КСІР) повідомила, що 11 жовтня третій нафтовий танкер підірвався на морській міні в Ормузькій протоці, внаслідок чого на судні спалахнула сильна пожежа.

За даними ВМС КСІР, у другій половині дня супертанкер, здатний перевозити близько 2 мільйонів барелів нафти, намагався пройти цим стратегічно важливим водним шляхом із вимкненою навігаційною системою. Екіпаж нібито проігнорував усі сигнали "охоронців", цитує заяву КСІР Mehr News Agency

Згодом судно з 750 тисячами барелів сирої нафти натрапило на морську міну, що призвело до вибуху та виникнення масштабної пожежі в машинному відділенні. У мережі також з'явилося відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент вибуху.

Як стверджується, судно натрапило на морську міну

Це вже третій танкер, що підірвався на морській міні на забороненому маршруті в Ормузькій протоці з 10 жовтня, додали у відомстві. У заяві не називалося саме судно, а також не уточнювалася його національна приналежність чи прапор.

Видео дня

Три дні тому КСІР стверджував, що атакував танкер-газовоз NV Sunshine після того, як судно нібито спробувало пройти несанкціонованим маршрутом на південь від Ормузької протоки. Атака спричинила сильну пожежу в машинному відділенні та ходовій системі судна.

За останні дні в Ормузькій протоці кілька танкерів зазнали вибухів або були атаковані

Окремо Британське управління морського транспорту (UKMTO) повідомило про влучання невідомого снаряда у судно біля берегів ОАЕ. Компанія Vanguard, що займається питаннями морської безпеки, ідентифікувала це судно як танкер для перевезення сирої нафти GEM NO.2 під панамським прапором.

ВМС КСІР знову попередили, що судна, які вимикають навігаційні системи під час проходження цим водним шляхом, будуть класифікуватися як "ворожі судна".

Вибухи суден сталися після заяви Центрального командування США (CENTCOM), зробленою наприкінці серпня, про те, що міжнародні судноплавні шляхи в Ормузькій протоці були знову відкриті після того, як американські сили знешкодили іранські морські міни.

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає причиною паливної кризи в США не блокаду Ормузької протоки, а удари України по російських нафтопереробних заводах. Прихильники глави Білого дому вже назвали президента України Володимира Зеленського ненадійним партнером, а противники дизельної угоди з Путіним, навпаки, критикують Трампа і вимагають заборонити купівлю нафтопродуктів у Росії.

Нагадаємо, що Іран наполягає на дипломатичному врегулюванні конфлікту, але президент США Дональд Трамп відхилив запропонований мирний план. Водночас Тегеран категорично виступає проти поступок у ядерному питанні.

Також повідомлялося, що колишній глава Пентагону прогнозує, що війна між США та Іраном триватиме ще півроку.