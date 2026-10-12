"Досить вдавати": радник Трампа розкритикував надійність Зеленського

У полку прихильників американського президента Дональда Трампа, які звинувачують українського лідера Володимира Зеленського у високих цінах на пальне у США, прибуло.

Американський політичний консультант, стратег і радник Дональда Трампа з питань цифрових комунікацій та зв’язків із ЗМІ Алекс Брусевіц, який є однією з ключових і найвпливовіших молодих постатей у русі MAGA, розкритикував президента України.

Він репостнув допис американської блогерки Лори Лумер, яка пише, що Зеленський обіцяв вибори, якщо Росія припинить бомбардувати Україну.

"Два дні тому він назвав президента "слабким", а вже за кілька миттєвостей після того, як президент оголосив про досягнення угоди з Росією, завдав ударів по нафтопереробних заводах. Досить вдавати, що він хороший союзник. Якщо ви досі підтримуєте з ним зв’язок, вам слід сказати йому, щоб він припинив підривати зусилля Трампа і своїми діями завдавати шкоди американському народу", — йдеться у дописі Брусевіца в Х.

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Думку прихильника Трампа вже розкритикували у коментарях.

"У США практично немає торгівлі з Росією. Які саме американські інтереси страждають від того, що Україна завдає ударів по Росії? Ми — суто експортер дизельного палива. І навіщо взагалі укладати угоду з Росією, водночас намагаючись зіпсувати відносини з Канадою?", "Чувак, серйозно? Нібито цей запас дизеля — якого вистачило б усього на 3 дні та 14 годин — міг хоч якось вплинути на ціну", "Це просто нісенітниця. Реально повна нісенітниця", "Для прихильників MAGA "хороший союзник" — це той, кому Трамп може виголошувати будь-яку обурливу нісенітницю, але якщо хтось хоч *трохи* заперечить, він одразу стає ворогом. Трамп виключно добре відгукується про комуністів і диктаторів, але ненавидить усіх нормальних лідерів країн-союзників. Це справді дивно", — пишуть під публікацією.

Тим часом Скотт Бессент, міністр фінансів США, заявив, що рішення Трампа щодо угоди з Путіним про постачання дизелю відповідає інтересам американців, а також назвав європейців лицемірами, оскільки вони теж купують російське паливо.

У свою чергу, члени Конгресу США планують подати двопартійний законопроект, спрямований на повну заборону закупівель нафтопродуктів у Російській Федерації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що дозволяє Росії постачати дизельне паливо на світовий ринок.

Також повідомлялося, що перший танкер із російським дизельним паливом прибуде до берегів США менш ніж через 24 години після оголошення про укладення угоди.