"Хватит делать вид": советник Трампа раскритиковал надежность Зеленского

В полку сторонников американского президента Дональда Трампа, обвиняющих украинского лидера Владимира Зеленского в высоких ценах на топливо в США, прибыло.

Американский политический консультант, стратег и советник Дональда Трампа по цифровым коммуникациям и связям со СМИ Алекс Брусевиц, который является одной из ключевых и наиболее влиятельных молодых фигур в движении MAGA, раскритиковал президента Украины.

Он репостнул публикацию американской блогерши Лоры Лумер, которая пишет, что Зеленский обещал выборы, если Россия прекратит бомбить Украину.

"Два дня назад он назвал президента "слабым", а спустя всего несколько мгновений после того, как президент объявил о достижении соглашения с Россией, нанес удары по нефтеперерабатывающим заводам. Хватит делать вид, что он хороший союзник. Если вы до сих пор поддерживаете с ним связь, вам следует сказать ему, чтобы он прекратил подрывать усилия Трампа и своими действиями наносить ущерб американскому народу", — говорится в посте Брусевица в Х.

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Мнение сторонника Трампа уже раскритиковали в комментариях.

"У США практически нет торговли с Россией. Какие именно американские интересы страдают от того, что Украина наносит удары по России? Мы — чистый экспортер дизельного топлива. И к чему вообще заключать сделку с Россией, одновременно пытаясь испортить отношения с Канадой?", "Чувак, серьезно? Будто бы этот запас дизеля — которого хватило бы всего на 3 дня и 14 часов — мог хоть как-то повлиять на цену", "Это просто дичь. Реально полная дичь", "Для сторонников MAGA "хороший союзник" — это тот, кому Трамп может нести любую возмутительную чушь, но если кто-то хоть *чуть-чуть* возразит, он тут же становится врагом. Трамп отзывается исключительно хорошо о коммунистах и ​​диктаторах, но ненавидит всех нормальных лидеров стран-союзников. Реально странно", — пишут под публикацией.

Тем временем Скотт Бессент, министр финансов США, заявил, что решение Трампа о дизельной сделке с Путиным отвечает интересам американцев, а также назвал европейцев лицемерами, поскольку те тоже покупают российское топливо.

В свою очередь члены Конгресса США планируют внести двухпартийный законопроект, направленный на полное запрещение закупок нефтепродуктов у Российской Федерации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разрешает РФ поставлять дизельное топливо на мировой рынок.

Также сообщалось, что первый танкер с российским дизельным топливом прибудет к берегам США менее чем через 24 часа после объявления о заключении соглашения.