В Ормузском проливе на мине подорвался танкер с 750 тыс баррелей нефти, — СМИ (видео)

Пресс-служба Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что 11 октября третий нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, в результате чего на судне возник сильный пожар.

По данным ВМС КСИР, во второй половине дня супертанкер, способный перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, пытался пройти по этому стратегически важному водному пути с выключенной навигационной системой. Экипаж якобы проигнорировал все сигналы "стражей", цитирует заявление КСИР Mehr News Agency

Впоследствии судно с 750 тысячами баррелей сырой нефти подорвалось на морской мине, что привело к взрыву и возникновению масштабного пожара в машинном отделении. В сети также появилось видео, где, как утверждается, запечатлен момент взрыва.

Как утверждается, судно попало на морскую мину

Это уже третий танкер, подорвавшийся на морской мине на запрещенном маршруте в Ормузском проливе с 10 октября, добавили в ведомстве. В заявлении не называлось само судно, а также не уточнялась его национальная принадлежность или флаг.

Видео дня

Тремя днями ранее КСИР утверждал, что атаковал танкер-газовоз NV Sunshine после того, как судно якобы попыталось использовать несанкционированный маршрут к югу от Ормузского пролива. Атака вызвала сильный пожар в машинном отделении и движительной системе судна.

За последние дни в Ормузском проливе подорвались или атакованы несколько танкеров

Отдельно британское Управление морского транспорта Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно у берегов ОАЭ. Компания Vanguard, занимающаяся вопросами морской безопасности, идентифицировала это судно как танкер для перевозки сырой нефти GEM NO.2 под панамским флагом.

ВМС КСИР вновь предупредили, что суда, отключающие навигационные системы при прохождении через этот водный путь, будут классифицироваться как "враждебные суда".

Взрывы судов последовали за заявлением Центрального командования США (CENTCOM), сделанным в конце августа, о том, что международные судоходные пути в Ормузском проливе были вновь открыты после того, как американские силы обезвредили иранские морские мины.

Тем временем президент США Дональд Трамп причиной топливного кризиса в США считает не блокаду Ормузского пролива, а ударі Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Сторонники главы Белого дома уже назвали президента Украины Владимира Зеленского ненадежным партнером, а противники дизельной сделки с Путиным, наоборот, критикуют Трампа и требуют запретить покупку нефтепродуктов у России.

Напомним, Иран настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта, но президент США Дональд Трамп отверг предложенный мирный план. В то же время Тегеран категорически выступает против уступок в ядерном вопросе.

Также сообщалось, что бывший глава Пентагона прогнозирует, что война между США и Ираном продлится еще полгода.