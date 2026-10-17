Солдат был ранен: ветеран заявил, что военные вступили в бой с "рептилоидами" возле "Зоны 51"

Американский снайпер заявил, что военным пришлось вступить в бой с существами, похожими на рептилий недалеко от "Зоны 51".

Ветеран-снайпер, соведущий подкаста Liberty Risk Ник Беттс заявил, что один военнослужащий, снайпер из Объединенного командования специальных операций (JSOC), рассказал ему весьма странную историю. По словам снайпера, они с побратимами получили энергетическое оружие, чтобы выследить трех существ, проникших на сверхсекретный объект в районе "Зоны 51", пишет Daily Mail.

Сообщается, что во время операции в глубоком подземном туннеле один из солдат был ранен в грудь из аналогичного оружия направленной энергии и погиб на месте. В то же время американские солдаты, якобы подстрелили странное инопланетное существо, напоминающее рептилию. Утверждается, что таинственные существа перемещались на двух ногах, напоминали рептилий, но у них были пальцы на руках, которыми они держали такое же оружие, что и американские солдаты.

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По словам Беттса, эту историю он услышал от военнослужащего во время застолья — в тот момент они вместе работали над документальным фильмом. Ник Беттс также заявил, что поверил в эту историю, поскольку ему пригрозили, чтобы он никому не рассказывал об услышанном. Более того, съемка документального фильма была отменена после того, как снайпер рассказал Беттсу историю.

Беттс заявляет, что военный, рассказавший историю, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако сохранял ястность ума и не выглядел сильно пьяным или неадекватным. Кроме того, ведущий подкаста заявил, что в подлинности истории его убедила реакция другого военного, который якобы участвовал в этой операции. Когда Беттс спросил у него об инопланетянах, собеседник впечатал его в стену и попросил больше никогда не поднимать эту тему.

Официально Белый дом и военные отрицают существование рептилоидов Фото: Shutterstock

Согласно истории, командование подняло подразделение JSOC для выполнения экстренной миссии на подземном объекте в нескольких километрах от "Зоны 51". Известно, что с этим комплексом в Неваде еще с 1940-х голов связывают слухи о секретных исследованиях НЛО и разработке экспериментальных летательных аппаратов.

Утверждается, что группа солдат получила инструктаж непосредственно в "Зоне 51", а также была вооружена высокотехнологичным оружием, стреляющим энергетическими зарядами. Военные направились в туннель, ведущий вглубь комплекса, где столкнулись с "рептилоидными" захватчиками. Более того, утверждается, что таинственные существа использовали такое же оружие, что и военные.

Сообщается, в конце концов все три "рептилоида" были обнаружены и ликвидированы военными. Однако останки погибшего американского солдата, по имеющимся сведениям, были кремированы прямо на месте. Источник также утверждал, что согласно официальной версии, солдат якобы погиб в результате несчастного случая во время учений.

Отметим, что представители вооруженных сил США и Белого дома не раз заявляли, что нет никаких доказательств существования инопланетных форм жизни или НЛО. Это же касается и рептилоидных существ.

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