Солдат отримав поранення: ветеран заявив, що військові вступили в бій із "рептилоїдами" поблизу "Зони 51"

Американський снайпер заявив, що військовим довелося вступити в бій із істотами, схожими на рептилій, неподалік від "Зони 51".

Ветеран-снайпер, співведучий подкасту Liberty Risk Нік Беттс заявив, що один військовослужбовець, снайпер з Об’єднаного командування спеціальних операцій (JSOC), розповів йому досить дивну історію. За словами снайпера, вони з побратимами отримали енергетичну зброю, щоб вистежити трьох істот, які проникли на надсекретний об’єкт у районі "Зони 51", пише Daily Mail.

Повідомляється, що під час операції в глибокому підземному тунелі один із солдатів отримав поранення в груди від аналогічної зброї спрямованої енергії та загинув на місці. Водночас американські солдати, нібито, підстрелили дивну інопланетну істоту, що нагадувала рептилію. Стверджується, що таємничі істоти пересувалися на двох ногах, нагадували рептилій, але мали пальці на руках, якими тримали таку саму зброю, як і американські солдати.

Видео дня

За словами Беттса, цю історію він почув від військовослужбовця під час застілля — на той момент вони разом працювали над документальним фільмом. Нік Беттс також заявив, що повірив у цю історію, оскільки йому погрожували, щоб він нікому не розповідав про почуте. Більше того, зйомки документального фільму було скасовано після того, як снайпер розповів Беттсу цю історію.

Беттс стверджує, що військовий, який розповів цю історію, перебував у стані алкогольного сп’яніння, проте зберігав ясність розуму і не виглядав сильно п’яним чи неадекватним. Крім того, ведучий подкасту заявив, що в правдивості історії його переконала реакція іншого військового, який нібито брав участь у цій операції. Коли Беттс запитав його про інопланетян, співрозмовник притиснув його до стіни й попросив більше ніколи не порушувати цю тему.

Офіційно Білий дім і військові заперечують існування рептилоїдів Фото: Shutterstock

Згідно з повідомленням, командування мобілізувало підрозділ JSOC для виконання екстреної місії на підземному об’єкті за кілька кілометрів від "Зони 51". Відомо, що з цим комплексом у Неваді ще з 1940-х років пов’язують чутки про таємні дослідження НЛО та розробку експериментальних літальних апаратів.

Стверджується, що група солдатів пройшла інструктаж безпосередньо в "Зоні 51", а також була озброєна високотехнологічною зброєю, що стріляє енергетичними зарядами. Військові вирушили до тунелю, що веде вглиб комплексу, де зіткнулися з "рептилоїдними" загарбниками. Більше того, стверджується, що таємничі істоти використовували таку саму зброю, як і військові.

Як повідомляється, зрештою всіх трьох "рептилоїдів" було виявлено та знищено військовими. Однак останки загиблого американського солдата, за наявними даними, було кремовано безпосередньо на місці. Джерело також стверджувало, що згідно з офіційною версією, солдат нібито загинув у результаті нещасного випадку під час навчань.

Зазначимо, що представники збройних сил США та Білого дому не раз заявляли, що немає жодних доказів існування інопланетних форм життя чи НЛО. Це ж стосується й рептилоїдних істот.

Інші новини на цю тему

"Рухається з величезною швидкістю": "корабель прибульців" помітили на знімку NASA

Роботи захоплять світ, а собаки вимруть: "мандрівник у часі" зробив прогноз на майбутнє