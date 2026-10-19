Хаос в Париже: злой мужчина облил участников беспорядков во Франции кипятком

В Париже на видео запечатлели разъяренного местного жителя, который облил участников беспорядков кипятком после того, как протесты во Франции переросли в погромы и беспорядки.

Мужчина выносил из своего дома кастрюлю и из окна обливал горячей водой участников беспорядков в капюшонах, пишет Daily Star.

Инцидент произошёл в эти выходные, когда французскую столицу потрясли массовые протесты и мародёрство.

Протесты во Франции

На видео из социальных сетей видно, как местный житель наблюдает за всем этим из своей парижской квартиры. Затем он уходит внутрь и возвращается с кастрюлей, в которой, вероятно, была горячая вода, и выливает её на улицу.

После этого участники протестов, одетые в черное, убегают с места событий.

В свою очередь, полиция сообщила, что 18 октября в одном из районов французской столицы были арестованы 855 человек после того, как демонстранты разграбили магазины.

Видео дня

Кроме того, группы протестующих в масках напали на общественные здания, в том числе мэрии и местные органы власти.

Власти заявили, что в протестах по всей Франции приняли участие около 550 000 человек, тогда как организаторы насчитали около 800 000.

Один человек скончался от сердечного приступа, сообщила парижская полиция в своём заявлении. Тринадцать полицейских и жандармов, а также двое пожарных получили ранения.

После протестов в воскресенье вокруг площади Республики были замечены вырванная брусчатка, разбитые витрины магазинов и разбитое стекло.

Мэры Парижа, Марселя и Лиона — трёх крупнейших городов страны — обратились с просьбой о встрече с премьер-министром страны, "учитывая масштабы ущерба и серьёзность ситуации".

Напомним, что 17 октября массовые протесты охватили всю Францию. Демонстрации против роста цен на жилье и плохих условий в школах сопровождались насильственными столкновениями, пожарами и мародерством.

Кроме того, в столице Франции руководство Лувра закрыло вход для туристов на фоне масштабных протестов в Париже. В настоящее время вокруг музея собралось большое количество людей, которые блокируют входы и выходы из здания.