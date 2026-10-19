Хаос у Парижі: розлючений чоловік облив учасників заворушень у Франції окропом
Розлюченого місцевого жителя у Парижі зняли на відео, коли він облив учасників заворушень окропом після того, як протести у Франції переросли у погроми та безлад.
Чоловік виносив зі свого будинку каструлю та обливав з вікна учасників заворушень у капюшонах гарячою водою, пише Daily Star.
Інцидент трапився цими вихідними, коли французьку столицю сколихнули масові протести та мародерство.
На відео із соціальних мереж видно, як місцевий житель спостерігає за усім цим із паризької квартири. Потім він захидить в середину та повертається із каструлею, де ймовірно була гаряча вода, та виливає її на вулицю.
Після цього, учасники протестів, що були одягнені у чорний одяг, тікають з місця.
Натомість поліція повідомила, що в 18 жовтня в регіоні французької столиці було заарештовано 855 осіб після того, мітингувальники пограбували магазини.
Також групи протестувальників у масках атакували громадські будівлі, включаючи мерії та місцеві органи влади.
Влада заявила, що в протестах по всій Франції взяли участь близько 550 000 людей, тоді як організатори нарахували близько 800 000.
Одна людина померла від серцевого нападу, повідомила поліція Парижа у своїй заяві. Тринадцять поліцейських та жандармерів, а також двоє пожежників отримали поранення.
Після протестів у неділю навколо площі Республіки помітили вирвану бруківку, розбиті вітрини магазинів та розбите скло.
Мери Парижа, Марселя та Ліона, трьох найбільших міст країни, звернулися з проханням про зустріч з прем'єром країни, "враховуючи масштаби збитків та серйозність ситуації".
Нагадаємо, що 17 жовтня, масові протести охопили всю Францію. Демонстрації проти зростання вартості житла і поганих умов у школах супроводжувалися насильницькими сутичками, пожежами та мародерством.
Також у столиці Франції керівництво музею Лувр закрило вхід для туристів на тлі масштабних протестів у Парижі. Наразі довкола закладу зібралася велика кількість людей, яка блокує входи та виходи з локації.