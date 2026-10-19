Хаос у Парижі: розлючений чоловік облив учасників заворушень у Франції окропом

Розлюченого місцевого жителя у Парижі зняли на відео, коли він облив учасників заворушень окропом після того, як протести у Франції переросли у погроми та безлад.

Чоловік виносив зі свого будинку каструлю та обливав з вікна учасників заворушень у капюшонах гарячою водою, пише Daily Star.

Інцидент трапився цими вихідними, коли французьку столицю сколихнули масові протести та мародерство.

Протести у Франції

На відео із соціальних мереж видно, як місцевий житель спостерігає за усім цим із паризької квартири. Потім він захидить в середину та повертається із каструлею, де ймовірно була гаряча вода, та виливає її на вулицю.

Після цього, учасники протестів, що були одягнені у чорний одяг, тікають з місця.

Натомість поліція повідомила, що в 18 жовтня в регіоні французької столиці було заарештовано 855 осіб після того, мітингувальники пограбували магазини.

Видео дня

Також групи протестувальників у масках атакували громадські будівлі, включаючи мерії та місцеві органи влади.

Влада заявила, що в протестах по всій Франції взяли участь близько 550 000 людей, тоді як організатори нарахували близько 800 000.

Одна людина померла від серцевого нападу, повідомила поліція Парижа у своїй заяві. Тринадцять поліцейських та жандармерів, а також двоє пожежників отримали поранення.

Після протестів у неділю навколо площі Республіки помітили вирвану бруківку, розбиті вітрини магазинів та розбите скло.

Мери Парижа, Марселя та Ліона, трьох найбільших міст країни, звернулися з проханням про зустріч з прем'єром країни, "враховуючи масштаби збитків та серйозність ситуації".

Нагадаємо, що 17 жовтня, масові протести охопили всю Францію. Демонстрації проти зростання вартості житла і поганих умов у школах супроводжувалися насильницькими сутичками, пожежами та мародерством.

Також у столиці Франції керівництво музею Лувр закрило вхід для туристів на тлі масштабних протестів у Парижі. Наразі довкола закладу зібралася велика кількість людей, яка блокує входи та виходи з локації.