"Это искусственный интеллект": легенда футбола сбрил культовую афро-прическу, фанаты в шоке

Легендарный футболист Карлос Вальдеррама поразил своих поклонников, избавившись от своей культовой прически.

По мнению многих поклонников, он теперь выглядит неузнаваемо, пишет Daily Star.

"Это, наверное, искусственный интеллект", — начали писать его поклонники в сети.

Карлос Вальдеррама сменил имидж

Легенда футбола шокировал своих болельщиков, сбрив свою знаменитую золотую афро-прическу, которую он носил более трёх десятилетий. Культовая прическа игрока была своеобразным символом Чемпионата мира по футболу 1990 года.

65-летний Карлос Вальдеррама продемонстрировал свой новый образ в видео, опубликованном в социальных сетях. Его партнерша Эльвира Редондо делала ему новую прическу. А известный полузащитник с улыбкой наблюдал, как исчезают его фирменные кудри.

Видео дня

Перед стрижкой бывший капитан сборной Колумбии рассказал о важном дне.

"Друзья мои, сегодня тот самый день", — написал он в сети.

А его возлюбленная в ответ пошутила, что теперь его будут называть "лысым Вальдеррамой".

Бывший футболист осмотрел свою только что побритую голову и заявил, что она "выглядит хорошо".

Это шокирующее преображение вызвало ажиотаж в социальных сетях, а некоторые поклонники сначала заподозрили, что видео было создано искусственным интеллектом.

Напомним, что новые фотографии Дональда Трампа с темно-русыми волосами, сделанные во время его выхода с борта самолета № 1 в Нью-Джерси, вызвали настоящий ажиотаж в сети.

Пользователи социальных сетей и СМИ активно обсуждают неожиданную смену имиджа американского политика, чья прическа уже десятилетиями остается предметом горячих дискуссий.

Кроме того, португальский футболист Криштиану Роналду решил кардинально изменить свой образ. На этой неделе футбольная звезда женился на своей возлюбленной.