"Це штучний інтелект": легенда футболу зголив культове афро, фанати приголомшені

Легендарний футболіст Карлос Вальдеррама шокував своїх шанувальників після того, як позбувся своєї культової зачіски.

На думку багатьох фанів, він тепер виглядає невпізнанно, пише Daily Star.

"Це, мабуть, штучний інтелект", — почали писати його фани у мережі.

Карлос Вальдеррама змінив імідж

Легенда футболу шокував своїх уболівальників, зголивши своє знамените золоте афро, яке він носив більше аніж три десятиліття. Культова зачіска гравця була своєрідним символом Чемпіонату світу з футболу 1990 року.

65-річний Карлос Вальдеррама показав свій новий образ у відео, опублікованому в соціальних мережах. Його партнерка, Ельвіра Редондо створювала йому нову зачіску. Натомість відомий півзахисник спостерігав з усмішкою, як зникають його фірмові кучері.

Видео дня

Перед стрижкою колишній капітан збірної Колумбії повідомив про важливий день.

"Люди мої, сьогодні той день", — написав він у мережі.

Натомість його кохана пожартувала, що тепер його називатимуть "лисим Вальдеррамою".

Колишній футболіст оглянув свою щойно поголену голову та заявив, що вона "виглядає добре".

Шокуюче перетворення викликало ажіотаж у соціальних мережах, а деякі шанувальники спочатку запідозрили, що відео було створено штучним інтелектом.

Нагадаємо, що нові фотографії Дональда Трампа з темно-русявим волоссям, зроблені під час його сходження з борту номер один у Нью-Джерсі, спричинили справжній бум у мережі.

Користувачі соціальних мереж та медіа активно обговорюють несподівану зміну іміджу американського політика, чия зачіска вже десятиліттями залишається предметом палких дискусій.

Також португальський футболіст Кріштіану Роналду вирішив суттєво змінити свій образ. Цього тижня зірка футболу одружилася на своїй коханій.