Его инвестиции исчезли: саудовский кронпринц потерял миллионы из-за австрийского магната

Банкротство 49-летнего Рене Бенко обошлось саудовскому наследном принцу Мухаммеду бин Салману в несколько миллионов евро инвестиций.

Теперь обанкротившийся инвестор, который попал в тюрьму из-за махинаций, вышел на свободу и находится под домашним арестом с электронным браслетом, пишет Bild.

В своей квартире площадью 60 квадратных метров в австрийском Инсбруке Рене Бенко может стать легкой мишенью для своих кредиторов.

Местные СМИ сообщают, что Бенко находится в опасности. Ведь ещё в 2024 году известный инвестор уже находился под охраной полиции из-за "угроз со стороны Саудовской Аравии".

В 2023 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман инвестировал в компанию "Бенко". Фонд принца вложил как минимум девятизначную сумму в империю Бенко под названием Signa Group, которая обанкротилась в 2023 году с миллиардными долгами. А после банкротства деньги принца исчезли. Поэтому тот факт, что Бенко теперь может прогуливаться по Инсбруку, шокирует его новых соседей.

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15 октября Рене Бенко переехал в квартиру площадью 60 квадратных метров в Инсбруке, которую для него организовал его адвокат Норберт Весс.

Но скандальный инвестор может снова оказаться в тюрьме. На следующей неделе Высший региональный суд Инсбрука примет решение о том, было ли его освобождение из-под стражи законным. Прокуратура подала апелляцию.

Рене Бенко переехал в скромную квартиру после банкротства своей бизнес-империи Фото: Фото взяты из открытых источников

Известно, что магнат недвижимости Рене Бенко был основателем и мажоритарным владельцем Signa Group, которая обанкротилась в 2023 году с миллиардными долгами, а это втянуло кредиторов, банки и деловых партнеров в финансовый кризис. Бенко находился под стражей с января 2025 года. В сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за мошенническое банкротство.

Однако его досрочно освободили с испытательным сроком, поскольку его длительное досудебное содержание под стражей уже составляло более двух третей срока наказания. Еще один судебный иск по делу о мошенничестве при отягчающих обстоятельствах запланирован на ноябрь.

Напомним, что полиция аэропорта Мюнхена арестовала члена правящей семьи Катара. Речь идет о Ракане Аль Тани, сыне шейха Абдуллы бин Хамада Аль Тани, который якобы пытался сесть на рейс в Доху.

Кроме того, бывшую жену и троих детей дубайского принца похитила полиция Эмиратов в ходе ужасающего ночного рейда, утверждает её британский адвокат. 34-летняя Зейнаб Джавадли якобы сталкивалась с угрозами и запугиванием на протяжении многих лет после развода с 49-летним шейхом Саидом, и два месяца назад ей приказали передать детей пары.