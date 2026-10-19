Його інвестиції зникли: саудівський кронпринц втратив мільйони через австрійського магната

Банкрутство 49-річного Рене Бенко коштувало саудівському кронпринцу Мухаммеду бін Салману кілька мільйонів євро інвестицій.

Тепер збанкрутілий інвестор, який потрапив до в'язниці через махінації, вийшов на свободу та перебуває під домашнім арештом з електронним браслетом, пише Bild.

У своїй квартирі площею 60 квадратних метрів в австрійському Інсбруку Рене Бенко може стати легкою ціллю для своїх кредиторів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Бенко в небезпеці. Адже ще у 2024 році відомий інвестор вже перебував під охороною поліції через "загрози з боку Саудівської Аравії".

У 2023 році кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салманом інвестував у Бенко. Фонд принца інвестував щонайменше дев'ятизначну суму в імперію Бенко під назвою Signa Group, яка збанкрутувала у 2023 році з мільярдними боргами. А після банкрутства гроші принца зникли. Тож факт, що Бенко тепер може прогулюватися Інсбруком, шокує його нових сусідів.

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15 жовтня Рене Бенко переїхав до квартири площею 60 квадратних метрів в Інсбруку, яку для нього організував його адвокат Норберт Весс.

Але скандальний інвестор може знову потрапити до в'язниці. Наступного тижня Вищий регіональний суд Інсбрука вирішить, чи було його звільнення з-під варти законним. Прокуратура подала апеляцію.

Рене Бенко переїхав до скромної квартири після банкрутства бізнес-імперії Фото: Фото з відкритих джерел

Відомо, що магнат нерухомості Рене Бенко був засновником і мажоритарним власником Signa Group, яка збанкрутувала у 2023 році з мільярдними боргами, а це втягнуло кредиторів, банки та ділових партнерів у фінансову кризу. Бенко перебував під вартою з січня 2025 року. У вересні його було засуджено до двох з половиною років позбавлення волі за шахрайське банкрутство.

Але його достроково звільнили з випробувальним терміном, оскільки його тривале досудове ув'язнення вже становило понад дві третини його терміну покарання. Ще один судовий позов за шахрайство при обтяжуючих обставинах запланований на листопад.

Нагадаємо, що поліція аеропорту Мюнхена заарештувала члена катарської правлячої родини. Мова йде, про Ракана Аль Тані, сина шейха Абдулли бін Хамада Аль Тані, який нібито намагався сісти на рейс до Дохи.

Також колишню дружину та трьох дітей дубайського принца викрала поліція Еміратів під час жахливого нічного рейду, стверджує її британський адвокат. 34-річна Зейнаб Джавадлі нібито стикалася з погрозами та залякуванням протягом багатьох років після розлучення з 49-річним шейхом Саїдом, і два місяці тому їй наказали передати дітей пари.