Девушка купила старую сумку за $35, но внутри ее ждала неожиданная находка

В штате Айова девушка по имени Осень Бьюскинг купила в секонд-хенде сумку за 35 долларов, а внутри нашла четыре красных конверта с деньгами. В каждом из них было по 100 долларов.

400 долларов лежали в сумке от бренда Michael Green, выпущенной серией " ". Девушка пришла на распродажу в поисках модели сумки Coach, которую давно хотела приобрести, сообщает The People.

Сначала она предположила, что в красных конвертах может быть всего 20 долларов. Поэтому девушка решила проверить свою находку и написала друзьям

"Я либо потеряла 35 долларов, либо совершила лучшую покупку в своей жизни", — сказала она.

В конце концов она открыла конверты и увидела, что в каждом лежит по 100 долларов.

Известно, что красные конверты называют "хунбао" или "ангбао"; в некоторых странах Азии их используют для вручения денег, в частности во время празднования китайского Нового года или на свадьбах. Ведь красный цвет символизирует удачу, счастье и процветание.

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Пользователи соцсети спросили девушку, не собирается ли она вернуть деньги бывшей владелице. Но сумку купили на барахолке, поэтому выяснить, кому она принадлежала раньше, девушка не смогла.

Поэтому девушка решила использовать конверты по назначению и подарить их друзьям. В октябре её пригласили на четыре свадьбы. Поэтому она планирует подарить каждой паре по 100 долларов.

Осень уже назвала эту покупку своей "счастливой сумкой" и сказала, что хочет поделиться выпавшей ей удачей с другими.

Напомним, что в секонд-хенде девушка, перебиравшая контейнеры с выброшенной одеждой, неожиданно нашла невероятную вещь, которую сначала приняла за штору. Но оказалось, что это платье от бренда Fanciful Doll, которое стоит более 1000 долларов.

Кроме того, 23-летняя Хейли Дэвис подумала, что сорвала джекпот, найдя старый фотоаппарат на распродаже по выгодной цене, но, просматривая снимки, она была шокирована, увидев свою фотографию из школы.