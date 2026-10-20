Дівчина купила стару сумку за $35, але в середині її чекала несподівана знахідка

У штаті Айова дівчина на ім'я Осінь Б'юскінг купила на "секонді" сумку за 35 доларів, а середині знайшла всередині чотири червоні конверти з грошима. У кожному з них було по 100 доларів.

400 доларів лежали у сумці від бренду Michael Green. Дівчина прийшла на розпродаж у пошуках моделі сумки Coach, яку давно хотіла придбати, повідомляє The People.

Спочатку вона подумала припустила, що в червоних конвертах може бути лише 20 доларів. Тож дівчина вирішила перевірити свою знахідку та написала друзям

"Я або втратила 35 доларів, або зробила найкращу покупку у своєму житті", — сказала вона.

Зрештою вона відкрила конверти й побачила, що в кожному лежить по 100 доларів.

Відомо, що червоні конверти називають "хунбао" або "ангбао", у деяких країнах Азії їх використовують для дарування грошей, зокрема під час святкування китайського Нового року або на весілля. Адже червоний колір означає удачу, щастя та процвітання.

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Користувачі соцмережи спитали дівчину, чи не думає вона повернути гроші колишній власниці. Але сумку придбали на барахолці, тож з'ясувати, кому вона належала раніше, дівчина не змогла.

Відтак, дівчина вирішили використатии конверти за призначенням і подарувати їх друзям. У жовтні її запросили на чотири весілля. Тож вона планує подарувати кожній парі по 100 доларів.

Осінь вже назвала покупку своєю "щасливою сумкою" та сказала, що хоче поділитися удачею, яка їй випала, з іншими.

Нагадаємо, що у секонд-хенді дівчина, яка перебирала контейнери з викинутим одягом, несподівано знайшла неймовірну річ, яку спочатку сплутала зі шторою. Але виявилося, що це сукня від бренду Fanciful Doll, яка вартує більше 1000 доларів.

Також 23-річна Гейлі Девіс подумала, що зірвала джекпот, знайшовши старий фотоапарат на розпродажі за гарну ціну, але, переглядаючи знімки, вона була шокована, побачивши власне фото зі школи.