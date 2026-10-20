Заработала $700 тысяч, но передумала: девушка работала все время, чтобы выйти на пенсию до 30 лет

Джейн Цанг из Канады провела большую часть своей жизни, работая на двух работах, чтобы поскорее обрести финансовую свободу. Но позже она поняла, что не хочет жертвовать своей жизнью ради будущего.

Чтобы достичь своей цели, 27-летняя девушка вложила около 700 000 долларов, чтобы выйти на пенсию до 30 лет, пишет The People.

Но по мере приближения к главной цели своей жизни, ради которой девушка так упорно трудилась, она поняла, что не обязательно хочет вообще перестать работать.

"Самое интересное в том, что чем ближе я подхожу к своей первоначальной идее выхода на пенсию, тем больше осознаю, что не обязательно хочу прекращать работать. Я просто хочу свободы выбора. Хочу работу, которая достойна моего времени", — говорит Цанг.

Работа на двух работах стала для неё способом зарабатывать больше, пока она была молода, чтобы потом позволить себе десятилетие свободы.

Видео дня

Девушка рассказала, что с 20 до 26 лет у неё было две полноценные работы, из-за которых ей иногда приходилось трудиться с утра до ночи и по выходным.

"Я пожертвовала большей частью своего времени и социальной жизни, потому что была так сосредоточена на достижении успеха. Я не жалею об этом, но я бы также не посоветовала всем работать на двух работах", — говорит она.

В конце концов, девушка начала сомневаться в цели, к которой она стремилась.

"Я поняла, что нет смысла пытаться купить свободу для своего будущего, если для этого мне придётся отказаться от всей своей нынешней жизни", — говорит она.

Со временем она стала отдавать предпочтение удаленной и гибкой работе и перестала отождествлять занятость с продуктивностью. Вот как сейчас выглядит её жизнь с двумя работами: она совмещает удалённую карьеру в сфере email-маркетинга с созданием контента, при этом находя время для друзей и мероприятий.

Напомним, что американский магнат Уоррен Баффет, состояние которого превышает 140 миллиардов долларов, решил уйти на заслуженный отдых.

96-летний предприниматель покидает пост председателя совета директоров инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway, который он занимал в этом конгломерате более 50 лет, начиная с 1970 года.

Кроме того, две пенсионерки из Киева рассказали о своей дружбе, длившейся 56 лет, и раскрыли размер пенсий научных сотрудников в столице. Блогерша Ангелина Пичик, как обычно, спросила у прохожих, сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве.