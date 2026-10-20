Заробила $700 тисяч, але передумала: дівчина працювала весь час, аби вийти на пенсію до 30 років

Джейн Цанг з Канади провела більшу частину своїх років, працюючи на двох роботах, щоб швидко досягти фінансової свободи. Але пізніше зрозуміла, що не хоче жертвувати своїм життям заради майбутнього.

Для досягнення своєї цілі 27-річна дівчина інвестувала близько 700 000 доларів, щоб вийти на пенсію до 30 років, пише The People.

Але з наближенням до головної цілі свого життя, заради якої дівчина так наполегливо працювала, вона зрозуміла, що не обов'язково хоче взагалі припиняти працювати.

"Найцікавіше те, що чим ближче я підходжу до своєї початкової ідеї виходу на пенсію, тим більше усвідомлюю, що не обов’язково хочу припиняти працювати. Я просто хочу свободи вибору. Хочу роботу, яка заслуговує на мій час", — каже Цанг.

Робота на двох роботах стала її способом заробляти більше, поки вона була молодою, щоб мати змогу купити собі десятиліття свободи пізніше.

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Дівчина розповіла, що з 20 до 26 років, її дві повноцінні роботи іноді змушуючи її працювати з ранку до ночі та у вихідні.

"Я пожертвувала багато свого часу та соціального життя, бо була так зосереджена на досягненні успіху. Я не шкодую про це, але я б також не сказала всім, що робота на двох роботах — це рішення", — каже вона.

Зрештою, дівчина почала сумніватися у меті до якої вона йшла.

"Я зрозуміла, що немає сенсу намагатися купити свободу для свого майбутнього, якщо мені доведеться відмовитися від усього свого теперішнього життя, щоб досягти цього", — каже вона.

З часом вона стала надавати пріоритет віддаленій та гнучкій роботі та перестала ототожнювати зайнятість із продуктивністю. зараз виглядає її життя з двома роботами: вона поєднує віддалену кар’єру в email-маркетингу зі створенням контенту, водночас знаходячи час для друзів та подій.

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