Уничтожили местных моллюсков: в стране ЕС фиксируют нашествие гигантских осьминогов

В Великобритании рыбаки, учёные и британские чиновники срочно решают, как бороться с нашествием осьминогов, которые уже уничтожили местных моллюсков.

Численность осьминогов резко возросла у юго-западного побережья Англии, сообщает The People.

Согласно заявлению Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) от 16 октября, объем вылова осьминогов судами Великобритании в портах вырос почти на 1500 % по сравнению с 2021 годом. Сегодня годовой улов превышает 11 миллионов долларов.

"За последний год количество осьминогов резко возросло у юго-западного побережья Англии, что является ярким напоминанием о том, как быстро могут меняться наши морские экосистемы. Объединение рыбаков, учёных и руководителей — важный шаг к оценке последствий этого развивающегося явления, а также лучший способ реагирования", — заявила в своём обращении главный научный советник Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов Анджали Госвами.

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На конференции рыбаки заявили, что некоторые виды моллюсков были "уничтожены осьминогами".

"Внезапное появление этого очень хищного вида моллюсков в британских водах переворачивает многие наши представления и ожидания относительно наших прибрежных экосистем. Они представляют собой одновременно угрозу и возможность для рыбаков, а также огромный вызов для управления рыболовством", — сказал Майк Коэн, генеральный директор Национальной федерации рыболовных организаций.

В отчете, опубликованном в январе Морской биологической ассоциацией, Плимутской морской лабораторией и Плимутским университетом, рост численности осьминогов был назван самым значительным в регионе как минимум за последние 75 лет.

Исследователи выяснили, что это произошло из-за необычайно высокой температуры моря. А также добавили, что ветры и океанические течения, вероятно, перенесли личинок осьминогов на север с Нормандских островов и северной Франции.

Команда также опросила 40 рыбаков, и более половины из них сообщили о негативном воздействии их деятельности на местную экосистему, поскольку уровень вылова коричневых крабов и омаров снизился на 30–50 % в 2025 году.

"Это не просто история рыболовства. Это история экосистемы", — сказал в январе ведущий автор исследования Брайс Стюарт, старший научный сотрудник Морской биологической ассоциации.

На конференции также выступили эксперты из Испании и Австралии, которые сталкивались с подобными наплывами осьминогов.

Напомним, что у побережья Крита рыбак вытащил из воды рыбу длиной примерно 50 сантиметров, которая является одним из самых опасных видов Средиземноморья, ведь у неё мощные челюсти и она очень ядовита.

Кроме того, в Польше рыбак поймал огромного сома длиной 252 сантиметра, а затем отпустил его обратно в воду.