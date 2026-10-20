Знищили місцевих молюсків: у країні ЄС фіксують нашестя велетенських восьминогів

У Британії рибалки, вчені та британські чиновники терміново вирішують, як боротися із навалою восьминогів, які вже знищили місцевих молюсків.

Чисельність восьминогів різко зросла біля південно-західної Англії, повідомляє The People.

Згідно із заявою Міністерства довкілля, продовольства та сільських справ (Defra) від 16 жовтня, обсяг вилову восьминогів суднами Великої Британії в портах зріс майже на 1500% з 2021 року. Сьогодні річний вилов перевищує понад 11 мільйонів доларів.

"Кількість восьминогів різко зросла біля південно-західного узбережжя Англії за останній рік, що є яскравим нагадуванням про те, як швидко можуть змінюватися наші морські екосистеми. Об’єднання рибалок, вчених та керівників є важливим кроком до оцінки наслідків цього явища, що розвивається, а також найкращим способом реагування", – заявила у своїй заяві головний науковий радник Департаменту охорони навколишнього середовища та довкілля Анджалі Госвамі.

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На конференції рибалки заявили, що деякі види молюсків були "знищені восьминогами".

"Раптова поява цього дуже хижого виду молюсків у британських водах перевертає багато наших знань та очікувань щодо наших прибережних екосистем. Вони є одночасно загрозою та можливістю для рибалок, а також величезним викликом для управління рибальством", — сказав Майк Коен, генеральний директор Національної федерації рибальських організацій.

У звіті, опублікованому в січні Морською біологічною асоціацією, Плімутською морською лабораторією та Плімутським університетом, збільшення кількості восьминогів назвали найбільшим у регіоні щонайменше за 75 років.

Дослідники з'ясували, що це сталося через надзвичайно теплу температуру моря. А також додали, що вітри та океанічні течії, ймовірно, перенесли личинок восьминогів на північ з Нормандських островів та північної Франції.

Команда також опитала 40 рибалок, і більше половини повідомили про негативний вплив їх на місцеве середовище, адже рівень вилову коричневих крабів, омарів знизився на 30-50% у 2025 році.

"Це не просто історія рибальства. Це історія екосистеми", – сказав у січні провідний автор дослідження Брайс Стюарт, старший науковий співробітник Морської біологічної асоціації.

На конференції також виступили експерти з Іспанії та Австралії, які мали справу з подібними напливами восьминогів.

Нагадаємо, що біля узбережжя Криту рибалка витягнув з води рибу завдовжки приблизно 50 сантиметрів, яка є одним із найнебезпечніших видів Середземномор'я, адже вона має потужні щелепи та є дуже отруйною.

Також у Польщі рибалка впіймав величезного сома завдовжки 252 сантиметрів, а потім випустив його назад у воду.