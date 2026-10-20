"Проклятие семьи Кеннеди": правнучка президента США скончалась в 42 года

В США скончалась Кайли Фрэнсис Кеннеди, внучка бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди и правнучка президента Джона Кеннеди. Ей было 42 года.

У неё остались сыновья — 12-летний Конор и 10-летний Деклан, пишет Daily Star.

Кайли Кеннеди скончалась 21 сентября в своём доме в Вествуде, штат Массачусетс, говорится в некрологе. Причина её смерти не разглашается.

Кайли была дочерью Майкла Кеннеди (шестого из 11 детей Роберта и Этель) и Виктории Дениз Гиффорд, чьим отцом был легендарный игрок НФЛ Фрэнк Гиффорд.

Когда ей было всего 13 лет, её отец Майкл трагически погиб во время катания на лыжах вместе с другими членами семьи Кеннеди. Он врезался в дерево в канун Нового года 1997 года.

Кайли посвятила свою жизнь дошкольному образованию. Она работала над реформой образования для детей из неблагополучных семей и людей с инвалидностью.

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Она окончила Джорджтаунский университет, а затем получила степень магистра наук в области дошкольного образования в Университете Пейс и степень магистра образования в области образовательной политики и управления в Высшей школе образования Гарвардского университета.

В августе 2012 года она вышла замуж за Лиама Керра в отеле Fairmont Copley Plaza в Бостоне. У них двое детей. Кайли сначала родила близнецов Конора и Джози, но девочка умерла через несколько дней.

Два года спустя она родила второго сына, Деклана. В некрологе Лиам упоминается как её "бывший муж".

В последние годы жизни Кайл страдала от длительного паралича из-за тяжелой травмы спинного мозга, полученной ею в 2020 году. Это побудило её стать активисткой, отстаивающей права людей с инвалидностью.

Пользователи социальных сетей, выражая соболезнования, упомянули так называемое "проклятие клана Кеннеди".

"Семья Кеннеди пережила столько горя".

"Как ужасно грустно".

"Проклятая семья".

Напомним, что Джек Шлоссберг, внук 35-го президента США, убитого в Далласе, будет баллотироваться в Конгресс. Он не занимался политикой, но активно критиковал своего родственника Роберта Кеннеди-младшего.

Кроме того, "Фокус" писал о Роберте Кеннеди-младшем, который, как и его отец, хотел стать президентом США, но в итоге стал работать вместе с Дональдом Трампом.