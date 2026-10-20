"Прокляття родини Кеннеді": правнучка президента США померла у 42 роки

У США померла Кайлі Френсіс Кеннеді, онука колишнього генерального прокурора Роберта Кеннеді та правнучка президента Джона Кеннеді. Їй було 42 роки.

У неї залишилися сини 12-річний Конор та 10-річний Деклан, пише Daily Star.

Кайлі Кеннеді померла 21 вересня у своєму будинку в Вествуді, штат Массачусетс, йдеться у некролозі. Причину її смерті не розголошують.

Кайлі була донькою Майкла Кеннеді (шостого з 11 дітей Роберта та Етель) і Вікторії Деніз Гіффорд, чиїм батьком був легенда НФЛ Френк Гіффорд.

Коли їй було лише 13 років, її батько Майкл трагічно загинув під катання на лижах разом з іншими членами родини Кеннеді. Він врізався в дерево в переддень Нового року у 1997 році.

Кайлі присвятила своє життя дошкільній освіті. Вона працювала над освітньою реформою для дітей із неблагополучних сімей та людей з інвалідністю.

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Вона закінчила Джорджтаунський університет, а потім отримала ступінь магістра наук з дошкільної освіти в університеті Пейс та ступінь магістра освіти з освітньої політики та управління в Вищій школі освіти Гарвардського університету.

У серпні 2012 року вона одружилася з Ліамом Керром у готелі Fairmont Copley Plaza в Бостоні. У них двоє дітей. Кайлі спочатку народила близнюків Конора та Джозі, але дівчинка померла через кілька днів.

Два роки по тому вона народила свого другого сина Деклана. У некролозі Ліам згадується як її "колишній чоловік".

В останні роки життя Кайл страждала від тривалого паралічу через важку травму спинного мозку, яку вона отримала у 2020 році. Це спонукало її стати активісткою, яка захищала права людей з інвалідністю.

Користувачі соціальних мереж висловлюючи співчуття, згадали на так зване "прокляття клану Кеннеді".

"Родина Кеннеді пережила стільки горя".

"Як жахливо сумно".

"Проклята родина".

Нагадаємо, що Джек Шлоссберг, онук 35-го президента США, вбитого в Далласі, балотуватиметься до Конгресу. Він не займався політикою, але активно критикував свого родича Роберта Кеннеді-молодшого.

Також Фокус писав про Роберта Кеннеді-молодшого, який, як і його батько, хотів стати президентом США, але в підсумку став працювати разом із Дональдом Трампом.