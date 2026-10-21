Погромы в Париже обернулись неожиданным бизнесом: где оказались "честно награбленные" трофеи (видео)

После погромов в Париже награбленные вещи не просто разошлись по рукам — их начали продавать через Signal и даже на улице.

В Париже вещи, вынесенные из разграбленных бутиков во время протестов, превратились в товар для перепродажи прямо на улицах города. Одежду, обувь и другие товары, которые могли быть похищены из магазинов, предлагают прохожим, превращая последствия погромов в стихийный уличный бизнес. Об этом написало издание i24NEWS.

На видео, распространившихся в соцсетях, видны продавцы, предлагающие прохожим сумки, одежду и аксессуары известных брендов, происхождение которых вызывает подозрения. Речь идет о том, что во время погромов в столице Франции грабители атаковали магазины одежды, обуви, аксессуаров и другие торговые заведения. Они разбивали витрины магазинов и ломали защитные рольставни, чтобы проникнуть внутрь, и забирали товары из торговых залов. В частности, повреждениям подверглись бутики Kenzo, Salomon, Arc'teryx и Céline.

Видео дня

Продажу похищенного затем обсуждали в соцсетях — молодые люди публиковали видео, в которых хвастались вещами, вынесенными из магазинов.

Подозрительные товары появились и на онлайн-платформах

Дело не ограничилось уличными продажами — некоторые участники ограблений начали выставлять свои трофеи в интернете. В некоторых объявлениях продавцы не скрывали происхождение вещей: журналисты сообщали, в частности, о предложениях продать одежду с пометкой о том, что она была похищена во время протестов, а также кроссовки с магазинными противоугонными датчиками.

Сейчас французские власти пытаются перекрыть каналы их сбыта и помочь правоохранительным органам установить лиц, причастных к ограблениям, в которых фигурируют товары люксовых брендов.

Французское правительство требует запретить продажу похищенного

20 октября французские министры Серж Папен и Анн Ле Энанфф провели встречу с представителями платформ онлайн-торговли при участии служб Министерства внутренних дел и Министерства юстиции. Как сообщило Министерство экономики Франции, участники договорились усилить проверку объявлений, которые могут касаться перепродажи товаров, похищенных во время погромов.

По данным ведомства, платформы взяли на себя четыре основных обязательства:

усилить сотрудничество с правоохранительными органами и передавать им информацию, которая поможет выявить продавцов;

более тщательно проверять подозрительные объявления и оперативнее их модерировать;

информировать пользователей о рисках и наказаниях за приобретение или сбыт похищенного имущества;

отчитываться об удалении подозрительных предложений и сообщениях, переданных правоохранительным органам.

Особое внимание планируется уделять объявлениям с необычно низкими ценами, крупными партиями новых товаров, противоугонными устройствами или прямыми упоминаниями о краже. Также будут отслеживаться запросы на покупку таких товаров.

Кроме того, правительство создало специальную межведомственную группу VigE-commerce, которая будет координировать работу государственных служб по выявлению незаконной продажи товаров на онлайн-платформах.

Что происходило во время протестов во Франции

Массовые демонстрации прошли в субботу, 17 октября, в Париже и других французских городах. Участники протестовали против роста стоимости жизни и поднимали вопросы финансирования государственных услуг и проблем в сфере образования. По данным Le Monde, число участников по всей стране оценивалось от 550 тысяч до 800 тысяч человек. При этом часть демонстраций сопровождалась столкновениями с полицией, поджогами и грабежами.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал, что правоохранительным органам не удалось должным образом контролировать ситуацию в отдельных городах. Он также отметил недостаточную подготовку к таким масштабам насилия.

Тем временем предприниматели приступили к оценке убытков и восстановлению поврежденных помещений. Председатель Торгово-промышленной палаты Франции Ален Ди Кресченцо сообщил о повреждении более 2 тысяч торговых заведений, а общие убытки оценивались в сотни миллионов евро.

Напомним, что в столице Франции руководство Лувра закрыло вход для туристов на фоне масштабных протестов в Париже.

Также "Фокус" сообщал, что в Париже местный житель облил горячей водой участников беспорядков, переросших в погромы и мародерство. На видео, которое распространилось в сети, видно, как мужчина выносит кастрюлю к окну своего дома и выливает кипяток на людей в капюшонах.