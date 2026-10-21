Погроми в Парижі обернулися несподіваним бізнесом: де опинилися "чесно награбовані" трофеї (відео)

Після погромів у Парижі награбовані речі не просто розійшлися по руках — їх почали продавати через Signal і навіть на вулиці.

У Парижі речі, винесені з пограбованих бутиків під час протестів, перетворилися на товар для перепродажу просто на вулицях міста. Одяг, взуття та інші товари, які могли бути викрадені з магазинів, пропонують перехожим, перетворюючи наслідки погромів на стихійний вуличний бізнес. Про це написало видання i24NEWS.

На відео, що поширилися в соцмережах, видно продавців, які пропонують перехожим сумки, одяг та аксесуари відомих марок, походження яких викликає підозри. Йдеться про те, що під час погромів у столиці Франції грабіжники атакували магазини одягу, взуття, аксесуарів та інші торговельні заклади. Вони розбивали вітрини магазинів та ламали захисні ролети, щоб потрапити всередину, і забирали товари з торговельних залів. Зокрема, пошкоджень зазнали бутики Kenzo, Salomon, Arc'teryx і Céline.

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Продаж викраденого потім обговорювали у соцмережах — молоді люди публікували відео, у яких хвалилися речами, винесеними з магазинів.

Підозрілі товари з'явилися і на онлайн-платформах

Вуличним продажем справа не обмежилася — деякі учасники пограбувань почали виставляти свої трофеї в інтернеті. У деяких оголошеннях продавці не приховували походження речей: журналісти повідомляли, зокрема, про пропозиції продати одяг із позначкою, що його викрали під час протестів, а також кросівки з магазинними протикрадіжними датчиками.

Тепер французька влада намагається перекрити канали їхнього збуту та допомогти правоохоронцям встановити причетних до пограбувань.товари люксових брендів.

Французький уряд вимагає блокувати продаж викраденого

20 жовтня французькі міністри Сержа Папена та Анн Ле Енанфф провели зустріч із представниками платформ онлайн-торгівлі за участю служб Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції. Як повідомило Міністерство економіки Франції, учасники домовилися посилити перевірку оголошень, які можуть стосуватися перепродажу товарів, викрадених під час погромів.

За даними відомства, платформи взяли на себе чотири основні зобов'язання:

посилити співпрацю з правоохоронцями та передавати їм інформацію, яка допоможе встановити продавців;

ретельніше перевіряти підозрілі оголошення й оперативніше їх модерувати;

інформувати користувачів про ризики та покарання за придбання або збут викраденого майна;

звітувати про видалення підозрілих пропозицій і передані правоохоронцям повідомлення.

Особливу увагу планують приділяти оголошенням із незвично низькими цінами, великими партіями нових товарів, протикрадіжними пристроями або прямими згадками про крадіжку. Контролюватимуть також запити на придбання таких речей.

Крім того, уряд активував спеціальну міжвідомчу групу VigE-commerce, яка координуватиме роботу державних служб із виявлення незаконного продажу товарів на онлайн-платформах.

Що відбувалося під час протестів у Франції

Масові демонстрації відбулися в суботу, 17 жовтня, у Парижі та інших французьких містах. Учасники виступали проти зростання вартості життя та порушували питання фінансування державних послуг і проблем в освіті. За даними Le Monde, кількість учасників по всій країні оцінювали від 550 тисяч до 800 тисяч осіб. Водночас частина демонстрацій супроводжувалася сутичками з поліцією, підпалами й пограбуваннями.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс визнав, що правоохоронцям не вдалося належним чином контролювати ситуацію в окремих містах. Він також говорив про недостатню підготовку до масштабів насильства.

Тим часом підприємці почали оцінювати збитки та відновлювати пошкоджені приміщення. Голова Торгово-промислової палати Франції Ален Ді Кресченцо повідомляв про пошкодження понад 2 тисяч торговельних закладів, а загальні збитки оцінювали в сотні мільйонів євро.

Нагадаємо, у столиці Франції керівництво музею Лувр закрило вхід для туристів на тлі масштабних протестів у Парижі.

Також Фокус писав, що у Парижі місцевий житель облив гарячою водою учасників заворушень, які переросли в погроми та мародерство. На відео, яке поширилося в мережі, видно, як чоловік виносить каструлю до вікна свого будинку та виливає окріп на людей у капюшонах.