"Поприветствовал пустоту": Трамп оконфузился странным поведением (видео)

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания из-за странного поведения.

В сети завирусился ролик, где глава Белого дома идет к вертолету и в какой-то момент останавливается, чтобы помахать рукой в пустоту. В кадре видно только пустое поле, поэтому складывается впечатление, что он машет невидимке. Видео, ставшее вирусным, первым опубликовал блогер Гарри Сиссон.

"Это вызывает серьезное беспокойство. Вчера, садясь в вертолет Marine One, Трамп остановился и начал кому-то махать — хотя рядом никого не было. Камера отъезжает, и становится видно, что там пусто. Его умственный упадок усугубляется", — подписал он кадры.

Как пишет Kansas City Star, президент направлялся в Уичито, чтобы поддержать сенатора Роджера Маршалла в рамках кампании по его переизбранию в ходе промежуточных выборов.

Видео дня

Пользователи сети сочли этот жест странным, предположив, что Трамп мог помахать забору или просто пустому пространству.

Однако на самом деле все было иначе. Ролик оказался вводящим в заблуждение: видео было обрезано, из-за чего реальная ситуация осталась за кадром. В действительности Трамп махал обслуживающему персоналу и техническим специалистам, которые помогали при его отлете.

Журналисты утверждают, что если изменить ракурс камеры или расширить обзор, становится ясно, что это место вовсе не было пустым.

Сегодня, 21 октября, Сиссон сообщил, что Трамп "атаковал" его после публикации ролика. Президент опубликовал у себя в соцсети ролик, в которым за штурвалом истребителя поливает экскрементами своих оппонентов и критиков.

Гарри Сиссон утверждает, что Трамп отреагировал на его публикацию

Напомним, Дональд Трамп унизил жену Меланию.

Также сообщалось, что Трамп нахамил журналистам.