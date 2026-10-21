"Привітав порожнечу": Трамп зганьбився дивною поведінкою (відео)

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги через свою дивну поведінку.

У мережі набрав популярності відеоролик, на якому глава Білого дому йде до вертольота і в якийсь момент зупиняється, щоб помахати рукою в порожнечу. У кадрі видно лише порожнє поле, тому складається враження, що він махає рукою невидимці. Відео, яке стало вірусним, першим опублікував блогер Гаррі Сіссон.

"Це викликає серйозне занепокоєння. Вчора, сідаючи у вертоліт Marine One, Трамп зупинився і почав комусь махати — хоча поруч нікого не було. Камера віддаляється, і стає видно, що там порожньо. Його розумовий занепад поглиблюється", — підписав він кадри.

Як пише Kansas City Star, президент прямував до Вічіто, щоб підтримати сенатора Роджера Маршалла в рамках кампанії з його переобрання під час проміжних виборів.

Видео дня

Користувачі мережі визнали цей жест дивним, припустивши, що Трамп міг помахати рукою у бік паркану або просто у порожній простір.

Однак насправді все було інакше. Ролик виявився оманливим: відео було обрізано, через що реальна ситуація залишилася за кадром. Насправді Трамп махав рукою обслуговуючому персоналу та технічним фахівцям, які допомагали йому під час вильоту.

Журналісти стверджують, що якщо змінити ракурс камери або розширити поле огляду, стає зрозуміло, що це місце зовсім не було порожнім.

Сьогодні, 21 жовтня, Сіссон повідомив, що Трамп "атакував" його після публікації відео. Президент опублікував у своїй соціальній мережі відео, на якому, сидячи за штурвалом винищувача, обливає екскрементами своїх опонентів і критиків.

Гаррі Сіссон стверджує, що Трамп відреагував на його публікацію

Нагадаємо, що Дональд Трамп принизив свою дружину Меланію.

Також повідомлялося, що Трамп грубо відреагував на запитання журналістів.