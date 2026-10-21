Плыла 111 дней подряд: 33-летняя спортсменка преодолела рекордную дистанцию в Тихом океане

В США 33-летняя пловчиха Кэтрин Брид преодолела рекордную дистанцию от севера Калифорнии до Сан-Диего. Спортсменка в океане преодолевала штормы, сильные течения и загрязнённые участки побережья.

Американская спортсменка проплыла вдоль всего калифорнийского побережья, преодолев около 1450 километров в Тихом океане, пишет The Guardian.

Чтобы преодолеть этот маршрут, 33-летней пловчихе потребовалось 111 дней.

Кэтрин Брид преодолела рекордную дистанцию

Кэтрин финишировала на пляже Коронадо после почти четырёх месяцев испытаний. Каждый день она проплывала примерно 16 километров.

За её передвижениями следила специальная команда сопровождения на судне, где спортсменка могла отдохнуть между этапами. Кроме того, этот заплыв документировали для Всемирной ассоциации плавания на открытой воде, а большую часть дистанции транслировали на YouTube.

Видео дня

Спортсменка поставила перед собой цель не только проверить свои физические возможности, но и показать красоту калифорнийского побережья, привлекая внимание к важности сохранения морской природы. А также она хотела мотивировать девушек и женщин проводить больше времени в воде.

По дороге спортсменка также встречалась с представителями природоохранных организаций.

Но её путь был нелегким: во время путешествия течения мешали двигаться на юг, возникали сильные штормы, при которых высота волн достигала примерно 2 метров. Сообщается, что эти погодные явления связаны с мощным Эль-Ниньо. В конце маршрута ей пришлось пересекать загрязненные воды у границы США и Мексики.

Спортсменка сравнила плавание в океане с пребыванием внутри стиральной машины.

Известно, что Кэтрин Брид ранее переплыла Ла-Манш в 2018 году и Северный пролив между Ирландией и Шотландией в 2019-м. Среди других её достижений — заплыв через озеро Тахо менее чем за 9 часов, а также заплыв на дистанции 40 километров от моста "Золотые Ворота" до залива Гаф-Мун-Бэй.

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