Пливла 111 днів поспіль: 33-річна спортсменка подолала рекордну дистанцію в Тихому океані

У США 33-річна плавчиня Кетрін Брід подолала рекордну дистанцію з півночі Каліфорнії до Сан-Дієго. Спортсменка в океані долала шторми, сильні течії й забруднені ділянки узбережжя.

Американська спортсменка пропливла уздовж усього каліфорнійського узбережжя, подолавши близько 1450 кілометрів у Тихому океані, пише The Guardian.

Щоб подолати цей маршрут, 33-річній плавчині знадобилося 111 днів.

Кетрін Брід подолала рекордну дистанцію

Фінішувала Кетрін на пляжі Коронадо після майже чотирьох місяців випробувань. Кожного дня вона пропливала приблизно 16 кілометрів.

За її пересуваннями стежила спеціальна команда супроводу на судні, де спортсменка мала змогу відпочити між етапами. Також цей заплив документували для Всесвітньої асоціації плавання на відкритій воді, а більшу частину дистанції транслювали на YouTube.

Спортменка поставила собі за мету не лише перевірити власні фізичні можливості, але й показати красу каліфорнійського узбережжя, привертуючи увагу до важливості збереження морської природи. А також вона хотіла мотивувати дівчат і жінок більше часу проводити у вод.

Видео дня

У дорозі спортсменка також зустрічалася з представниками природоохоронних організацій.

Але її шлях не був легким, адже під час подорожі течії заважали рухатися на південь, виникали сильні шторми, де висота хвиль сягала приблизно 2 метрів. Повідомляється, що ці погодні явища, пов'язані з потужним Ель-Ніньйо. В кінці маршруту їй довелося перетинати забруднені води біля кордону США та Мексики.

Спортменка порівнювала плавання в океані з перебуванням усередині пральної машини.

Відомо, що Кетрін Брід раніше перепливла Ла-Манш у 2018 році та Північну протоку між Ірландією і Шотландією у 2019-му. Серед інших її досягнень — заплив через озеро Тахо менш ніж за 9 годин, а також заплив на 40-кілометровій дистанції від мосту Золоті Ворота до затоки Гаф-Мун-Бей.

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