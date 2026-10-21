Умер за день до дня рождения: бодибилдер потерял сознание на сцене во время соревнований

В Великобритании бодибилдер Матеуш Хмура скончался после потери сознания на финале турнира PCA British.

Мужчина потерял сознание прямо на сцене во время соревнований всего за день до своего 34-летия, пишет Daily Star.

Жена 33-летнего Матеуша Хмуры обвинила мошенников в организации благотворительного сбора средств для его семьи.

Мужчина выступал в категории "Классический бодибилдинг среднего веса" на финале PCA British Finals в международном центре Телфорда. Польский бодибилдер, проживавший в Уэйкфилде, потерял сознание на сцене во время своего выступления.

Ассоциация физической культуры (PCA), организовавшая мероприятие, подтвердила, что ему оказали помощь парамедики, местная бригада скорой помощи и команда воздушной скорой помощи Мидлендса, после чего его доставили в больницу.

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Но, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти 33-летнего Матеуша Хмуры из Вейкфилда. Выражаем самые искренние соболезнования его супруге, семье, друзьям и всем, кто его знал и любил", — говорится в заявлении ассоциации.

Также стало известно, что соревнования были приостановлены на время оказания мужчине медицинской помощи.

Всего две недели назад этот мужчина впервые принял участие в соревнованиях по бодибилдингу, заняв второе место на турнире PCA First Timers в Йоркшире 4 октября.

А 19 октября ему исполнилось бы 34 года.

Его жена, Патриция Хмура, выступила с предупреждением относительно онлайн-акции по сбору средств, в рамках которой якобы собирались деньги для семьи после его смерти.

В заявлении, опубликованном в Instagram-аккаунте её покойного мужа, она подчеркнула, что не имеет никакого отношения к сбору средств и не уполномочивала никого собирать деньги от имени семьи.

Она также поблагодарила всех, кто прислал сообщения с соболезнованиями и словами поддержки после внезапной смерти её мужа.

Сообщается, что пара поженилась всего два месяца назад и тренировалась вместе менее чем за 48 часов до того, как Чмура потерял сознание.

Причина его смерти публично не подтверждена.

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