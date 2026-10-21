Помер за день до дня народження: бодибілдер втратив свідомість на сцені під час змагань

У Британії бодибілдер Матеуш Хмура помер після втрати свідомості на фіналі PCA British.

Чоловік втративши свідомість прямо на сцені під час змагань лише за день до свого 34-річчя, пише Daily Star.

Дружина 33-річного Матеуша Хмури звинуватила шахраїв у створенні благодійного збору грошей для його родини.

Чоловік виступав у категорії "Класичний бодибілдинг середньої ваги" на фіналі PCA British Finals у міжнародному центрі Телфорда. Польський бодибілдер, який проживав у Вейкфілді, знепритомнів на сцені під час свого виступу.

Асоціація фізичної культури (PCA), яка організувала захід, підтвердила, що його рятували парамедики, місцева бригада швидкої допомоги та команда повітряної швидкої допомоги Мідлендса, перш ніж його доставили до лікарні .

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Але, попри всі їхні зусилля лікарів, він помер.

"З глибоким сумом ми повідомляємо новину про смерть 33-річного Матеуша Хмури з Вейкфілда. Висловлюємо найглибші співчуття його дружині, родині, друзям та всім, хто його знав і любив", — йдеться у заяві асоціації.

Також стало відомо, що змагання були зупинені, поки чоловік отримував медичну допомогу.

Лише два тижні тому чоловік вперше брав участь у змаганнях з бодибілдингу, посівши друге місце на заході PCA First Timers у Йоркширі 4 жовтня.

А 19 жовтня йому виповнилося б 34 роки.

Його дружина, Патриція Хмура виступила з попередженням щодо онлайн-акції зі збору коштів, яка нібито збирала гроші для родини після його смерті.

У заяві, опублікованій в Instagram-акаунті її покійного чоловіка, вона наголосила, що не має жодного стосунку до збору коштів і не уповноважувала нікого збирати гроші від імені родини.

Вона також подякувала всім, хто надіслав повідомлення зі співчуттями та підтримкою після раптової смерті її чоловіка.

Повідомляється, що пара одружилася лише два місяці тому і тренувалася разом менш ніж за 48 годин до того, як Чмура знепритомнів.

Причина його смерті публічно не підтверджена.

Нагадаємо, що легендарний футболіст Карлос Вальдеррама шокував своїх шанувальників після того, як позбувся своєї культової зачіски. На думку багатьох фанів, він тепер виглядає невпізнанно.

Також 40-річна професійна бодибілдерка померла після участі у категорії жіночої статури в змаганнях "Містер Олімпія". Маріанна фон Гірке померла 14 жовтня, лише через два тижні після участі у змаганнях.