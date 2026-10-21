Большая белая акула "испортила" фото женщины на пляже: кадры стали вирусными

Жительница Калифорнии Эрин Кинг была в шоке, когда большая белая акула выпрыгнула прямо из океана прямо у неё на глазах.

17 октября Рания Мелхем собиралась сфотографировать Эрин Кинг, когда акула выпрыгнула из воды, как дельфин, и попала в кадр фотографии, которая впоследствии стала вирусной, пишет The People.

Рания и её две сестры, Рэйчел и Ая, были на пляже, когда "случайно встретили" Эрин Кинг, которая сидела рядом с ними на песке.

Прыжок акулы

"Мы быстро подружились и начали снимать друг друга на фоне пляжа, когда из океана вынырнула акула! Невероятно. Сначала мы не верили своим глазам. Нам пришлось пересматривать видео несколько раз. Сначала мы подумали, что это дельфин, но вскоре после этого я также сняла стаю дельфинов, и мы сразу поняли, что это акула, а не дельфин", — сказал Мелхем.

Видео дня

Эрин Кинг также была потрясена кадрами, которые они сняли.

"Я — девочка с океана и пляжа. Я родилась и выросла здесь. Поэтому пляж — это мой дом, и это был прекрасный день, чтобы выйти на улицу и насладиться октябрьским солнцем", — вспомнила она.

Кинг рассказала, что, увидев Мельхем и её сестёр, предложила их сфотографировать: "Они были просто очень милыми молодыми женщинами, которые сразу же настояли на том, чтобы я их сфотографировала, а они сфотографируют меня", — сказала она.

Но акула поразила их всех.

"Это произошло так быстро. Я имею в виду, это длилось всего мгновение. Так получилось, что мы смогли это увидеть, и я не думаю, что кто-то другой на самом деле это сделал", — говорит она.

После этого видео распространилось по сети и стало вирусным.

Напомним, что в Сеуле большая акула размером около 3,5 м уже почти две недели плавает в искусственном канале порта Пусан. Она стала местной знаменитостью и привлекла внимание более 600 000 посетителей. 3,5-метровую акулу впервые заметили в узком водном проходе.

Кроме того, известную инфлюенсершу укусила 2-метровая акула во время дайвинга в Бразилии. Этот инцидент произошёл на фоне роста популярности опасного тренда с трюками, предназначенными для создания вирусного контента.