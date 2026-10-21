Велика біла акула "зіпсувала" фото жінки на пляжі: кадри стали вірусними

Жінка в Каліфорнії Ерін Кінг була шокована, коли велика біла акула вискочила прямо з океану перед її очима.

17 жовтня, Ранія Мелхем збиралася сфотографувати Ерін Кінг, коли акула виринула з води, як дельфін, і потрапила у кадр фото, яке згодом стало вірусними, пише The People.

Ранія та її дві сестри, Рейчел та Ая, були на пляжі, коли "випадково зустріли" Ерін Кінг, яка сиділа поруч із ними на піску.

Стрибок акули

"Ми швидко потоваришували, і почали знімати одне одного на фоні пляжу, коли з океану виринула акула! Неймовірно. Спочатку ми не вірили власним очам. Нам довелося переглядати відео кілька разів. Спочатку ми подумали, що це дельфін, але невдовзі після цього я також зняла зграю дельфінів, і ми одразу змогли зрозуміти, що це акула, а не дельфін", — сказав Мелхем.

Видео дня

Ерін Кінг також була шокова від кадрів, які вони зняли.

"Я дівчина океану та пляжу. Я народилася і виросла тут. Тож пляж — це мій дім, і це був чудовий день, щоб вийти на вулицю та насолодитися жовтневим сонцем", — згадала вона.

Кінг розповіла, що коли побачила Мельхем та її сестер запропонувала сфотографувати їх: "Вони були просто дуже добрими молодими жінками, які одразу ж наполягли на тому, щоб я їх сфотографувала, а вони сфотографують мене", — сказала вона.

Але акула шокувала їх усіх.

"Це сталося так швидко. Я маю на увазі, це була лише мить. Тож так сталося, що ми змогли це побачити, і я не думаю, що хтось інший насправді це зробив", — каже вона.

Після цього відео розійшлося мережею і стало вірусним.

Нагадаємо, що у Сеулі велика акула розміром близько 3,5 м вже майже два тижні плаває в штучному каналі порту Пусан. Вона стала місцевою знаменитістю та привернула увагу понад 600 000 відвідувачів. 3,5-метрову акулу вперше помітили у вузькому водному шляху.

Також відому інфлюенсерку вкусила 2-метрова акула під час дайвінгу у Бразилії. Цей інцидент трапився на тлі зростання популярності небезпечного тренду з вірусними трюками для вірусного контенту.