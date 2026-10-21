Странное существо с длинными конечностями и хвостом терроризирует фермы: местные жители напуганы
В Мексике загадочное лысое существо, которое, как считается, нападает на животных с фермы своими челюстями, а затем исчезает в темноте, запечатлели камеры видеонаблюдения.
Кадры были сняты в городе Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, на севере Мексики, пишет The Sun.
Появление в Мексике мутантного зверя с круглой головой, длинными конечностями и хвостом вызвало ужас среди местных жителей.
Люди подозревают, что существо без шерсти, которое лазает по стене и ползает на четырёх лапах с тонкими пальцами, нападало на кур, петухов и кроликов с местных ферм.
В свою очередь, исследователь паранормальных явлений Хайме Моссан изучил видеозапись и пришёл к выводу, что это животное ловкое, умное и не похоже ни на один из известных видов.
"Это хищник. Я не говорю, что это инопланетянин, но это что-то страшное", — сказал он.
Кроме того, в рамках своего расследования он собирал рассказы местных жителей.
Его команда показала экспертам фотографии, сделанные камерами наблюдения, но те не смогли опознать существо.
Кроме того, Хайме Моссан утверждает, что некоторые жители покинули свои дома из-за страха.
А сам он собирается установить камеры и фотоловушки, чтобы попытаться запечатлеть неизвестное существо.
В то же время большинство экспертов признали, что необходим дальнейший анализ.
Однако местные власти опровергли сообщения о том, что якобы неизвестное животное терроризирует фермы и убивает животных.
Серхио Родригес, директор службы гражданской защиты в Сьюдад-Хуаресе, заявил, что департамент не получал никаких сообщений, подтверждающих существование якобы этого монстра.
Напомним, что в селе Угорники в Ивано-Франковской области местные жители заметили странное существо, которое среди бела дня появилось прямо возле частных домов. Необычный вид животного сразу привлек внимание людей и вызвал оживленное обсуждение в сети.
Кроме того, в 2023 году в США женщина из Техаса заметила возле своего дома странное животное, которое показалось ей необычным и неизвестным. Она сфотографировала его и обратилась к соседям в сети, чтобы выяснить, что это за существо. В итоге пользователи предположили, что животное может быть гибридом койота и собаки или же больным диким зверем.