Странное существо с длинными конечностями и хвостом терроризирует фермы: местные жители напуганы

В Мексике загадочное лысое существо, которое, как считается, нападает на животных с фермы своими челюстями, а затем исчезает в темноте, запечатлели камеры видеонаблюдения.

Кадры были сняты в городе Сьюдад-Хуарес, штат Чиуауа, на севере Мексики, пишет The Sun.

Появление в Мексике мутантного зверя с круглой головой, длинными конечностями и хвостом вызвало ужас среди местных жителей.

Люди подозревают, что существо без шерсти, которое лазает по стене и ползает на четырёх лапах с тонкими пальцами, нападало на кур, петухов и кроликов с местных ферм.

В свою очередь, исследователь паранормальных явлений Хайме Моссан изучил видеозапись и пришёл к выводу, что это животное ловкое, умное и не похоже ни на один из известных видов.

"Это хищник. Я не говорю, что это инопланетянин, но это что-то страшное", — сказал он.

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Кроме того, в рамках своего расследования он собирал рассказы местных жителей.

Загадочное существо в штате Чиуауа Фото: Скриншот

Его команда показала экспертам фотографии, сделанные камерами наблюдения, но те не смогли опознать существо.

Кроме того, Хайме Моссан утверждает, что некоторые жители покинули свои дома из-за страха.

А сам он собирается установить камеры и фотоловушки, чтобы попытаться запечатлеть неизвестное существо.

В то же время большинство экспертов признали, что необходим дальнейший анализ.

Однако местные власти опровергли сообщения о том, что якобы неизвестное животное терроризирует фермы и убивает животных.

Серхио Родригес, директор службы гражданской защиты в Сьюдад-Хуаресе, заявил, что департамент не получал никаких сообщений, подтверждающих существование якобы этого монстра.

Напомним, что в селе Угорники в Ивано-Франковской области местные жители заметили странное существо, которое среди бела дня появилось прямо возле частных домов. Необычный вид животного сразу привлек внимание людей и вызвал оживленное обсуждение в сети.

Кроме того, в 2023 году в США женщина из Техаса заметила возле своего дома странное животное, которое показалось ей необычным и неизвестным. Она сфотографировала его и обратилась к соседям в сети, чтобы выяснить, что это за существо. В итоге пользователи предположили, что животное может быть гибридом койота и собаки или же больным диким зверем.