Дивний звір з довгими кінцівками та хвостом тероризує ферми: місцеві жителі налякані

У Мексиці загадкову лису істоту, яка, як вважається, нападає на тварин з ферми щелепами, а потім зникає в темряві, зафіксували на камери відеоспостереження.

Кадри були зняті в місті Сьюдад-Хуарес, штат Чіуауа, на півночі Мексики, пише The Sun.

Вигляд мутантного звіра із круглою головою, довгими кінцівками та хвостом у Мексиці, викликав жах серед місцевих жителів.

Люди підозрюють, що створіння без шерсті, яке лазить по стіні та повзає на чотирьох лапах з тонкими пальцями, нападало на курей, півнів та кроликів з місцевих ферм.

Натомість дослідник паранормальних явищ Хайме Моссан вивчив відеозапис і дійшов висновку, що тварина є спритною, розумною та не схожою на жодний відомий вид.

"Це хижак. Я не кажу, що це інопланетянин, але це щось страшне", — сказав він.

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Також у рамках свого розслідування він збирав розповіді місцевих жителів.

Загадкова істота в штаті Чіуауа Фото: Скриншот

Його команда показала фотографії, зроблені камерами спостереження експертам, але вони не змогли ідентифікувати істоту.

Також Хайме Моссан стверджує, що деякі мешканці втекли зі своїх домівок через страх.

А сам він збирається встановити камери та фотопастки, щоб спробувати задокументувати невідому істоту.

Натомість більшість експертів визнали, що потрібен подальший аналіз.

Але місцева влада спростувала повідомлення про те, що нібито невідома тварина тероризує ферми та вбиває тварин.

Серхіо Родрігес, директор служби цивільного захисту в Сьюдад-Хуаресі, заявив, що департамент не отримував жодних повідомлень, що підтверджують існування нібито цього монстра.

Нагадаємо, що у селі Угорники на Івано-Франківщині місцеві жителі помітили дивну істоту, яка серед білого дня з’явилася просто біля приватних будинків. Незвичайний вигляд тварини одразу привернув увагу людей і викликав жваве обговорення в мережі.

Також у 2023 році в США жінка з Техасу помітила біля свого будинку дивну тварину, яка здалася їй незвичною та невідомою. Вона сфотографувала її та звернулася до сусідів у мережі, щоб з’ясувати, що це за істота. У підсумку користувачі припустили, що тварина може бути сумішшю койота та собаки або ж хворим диким звіром.