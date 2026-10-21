Развелся после 25 лет брака: легенда "Ливерпуля" обручился с моделью, которая младше его на 16 лет

Один из самых выдающихся бомбардиров британского футбола Иэн Раш ушел от жены, с которой прожил 25 лет, ради модели и певицы, которая на 16 лет моложе его.

Однако, хотя его новая жена признала, что между ними был "флирт", пока он ещё был женат, она опровергла утверждения о каком-либо романе, пишет Daily Star.

Иэн Раш, которому 20 октября исполнилось 65 лет, является рекордсменом "Ливерпуля" по количеству голов, забив 346 раз во всех футбольных матчах. Даже сегодня он остаётся самым результативным бомбардиром в истории финалов внутренних кубков Англии.

Спортсмен попал в заголовки газет ещё в 2012 году, когда развелся со своей женой Трейси Раш, с которой прожил 25 лет. После этого он завязал отношения с ирландской моделью Кэрол Энтони. Тогда Кэрол столкнулась с обвинениями в разрушении брака бывшего нападающего "Ювентуса" и подверглась шквалу критики из-за разницы в возрасте между ними.

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Иэн Раш и Кэрол Энтони обручились Фото: Соцсети

Но сама Кэрол тогда опровергла утверждение о том, что у них были какие-то романтические отношения, пока Раш оставался женат на Трейси. Она сказала:

"Был флирт, я это признаю, но отношений никогда не было, не было романа. Это уже не шутка", — сказала она.

Ирландская актриса всю жизнь болела за "Ливерпуль". До отношений с футболистом она работала моделью и появилась в шоу "Салон знаменитостей" на TV3 в 2012 году, а затем попробовала себя в поп-музыке, выступая под псевдонимом "Гавана".

Раш и Кэрол обручились ещё в 2019 году. А сегодня Кэрол призналась, что они планируют пожениться следующим летом. Однако споры вокруг их отношений продолжались,

Эту пару часто можно увидеть вместе на матчах "Ливерпуля".

Зато у самого звездного футболиста были проблемы со здоровьем. В частности, в 2025 году он попал в больницу, где находился в реанимации после того, как дважды потерял сознание у себя дома.

Напомним, что в Мексике зарегистрировали необычный брак между 96-летней женщиной и 18-летним мужчиной. Разница в возрасте между ними составляет 78 лет.

Кроме того, 67-летняя американская певица Мадонна и её 29-летний возлюбленный Аким Моррис тайно обручились. Разница в возрасте между ними составляет 38 лет, однако это их совершенно не смущает.