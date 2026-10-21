Розлучився після 25 років шлюбу: легенда "Ліверпуля" заручився із моделлю, молодшою на 16 років

Один з найвидатніших бомбардирів британського футболу Ієн Раш покинув дружину, з якою прожив 25 років, заради моделі та співачки, яка на 16 років молодша за нього.

Але хоча його нова дружина визнала, що між ними був "флірт", поки він ще був одружений, вона відкинула заяви про будь-який роман, пише Daily Star.

Ієн Раш, якому, 20 жовтня, виповнилося 65 років, є рекордсменом "Ліверпуля" за кількістю голів, забивши 346 разів у всіх футбольних поєдинках. Навіть сьогодні він залишається найрезультативнішим бомбардиром в історії фіналів внутрішніх кубків Англії.

Спортсмен потрапив у заголовки газет ще у 2012 році, коли розлучився зі своєю дружиною Трейсі Раш, з якою прожив 25 років. Після цього він почав стосунки з ірландською моделлю Керол Ентоні. Тоді Керол зіткнулася з звинуваченнями у руйнуванні шлюбу колишнього форварда "Ювентуса" та потрапила під шквал критики через різницю у віці між ними.

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Ієн Раш і Керол Ентоні заручилися Фото: Соцмережi

Але сама Керол тоді відкинула твердження про те, що у них були якісь романтичні стосунки, поки Раш залишався одруженим з Трейсі. Вона сказала:

"Був флірт, я визнаю це, але стосунків ніколи не було, не було роману. Це вже не жарт", — казала вона.

Ірландська акторка все життя вболівала за "Ліверпуль". До стосунків зі футболістом вона працювала моделлю та з'явилася в шоу "Салон знаменитостей" на TV3 у 2012 році, а потім зробила спробу у попмузиці, виступаючи під псевдонімом "Гавана".

Раш і Керол заручилися ще у 2019 році. А сьогодні Керол зізналася, що вони думають про одруження наступного літа. Однак дискусії навколо їхніх стосунків продовжувалися,

Пару часто можна побачити разом на іграх "Ліверпуля".

Натомість сам зірковий футболіст мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у 2025 році потрапив до лікарні, де перебував у реанімації після того, як двічі знепритомнів у своєму будинку.

Нагадаємо, що у Мексиці зареєстрували незвичайний шлюб між 96-річною жінкою та 18-річним чоловіком. Різниця у віці між ними становить 78 років.

Також 67-річна американська співачка Мадонна та її 29-річний коханий Акім Морріс таємно заручилися. Між парою різниця у віці 38 років, проте це їх зовсім не бентежить.