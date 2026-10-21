Работая в Пакистане, мужчина нанес ущерб США на $126 млн: ему грозит 20 лет тюрьмы

33-летний Фахима А. вел свой, как оказалось, незаконный бизнес в 12 000 километров от США, но нанес ущерб Почтовой службе США на сумму 126 миллионов долларов.

По итогам расследования он был арестован в пакистанском мегаполисе Лахор. Мужчину обвиняют в крупномасштабной продаже поддельных марок в Интернете, пишет Bild.

33-летний киберпреступник из пакистанского города Ханева в восточной провинции Пенджаб был арестован. Федеральный прокурор Южного округа Флориды обвиняет его в "управлении несанкционированным веб-сайтом, на котором якобы было продано более пяти миллионов поддельных транспортных этикеток США" и предъявил гражданину Пакистана обвинение в мошенничестве.

Кроме того, 33-летнему мужчине предъявлено пять обвинений в изготовлении и продаже поддельных транспортных этикеток и четыре обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

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Незаконный сайт якобы продавал поддельные транспортные этикетки США по фиксированной цене — два доллара США за этикетку — независимо от веса, размера или пункта назначения посылки. Далее в отчете отмечается:

"Поддельные этикетки позволяли клиентам отправлять посылки по ценам, значительно ниже официальных тарифов Почтовой службы США. Это привело к значительным потерям доходов для почтовой службы", — говорится в расследовании.

По данным Sky News, мужчина продал поддельные транспортные наклейки более чем 5200 клиентам в период с августа 2023 года по сентябрь 2026 года. Если его признают виновным, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Однако остается неясным, будет ли он экстрадирован в США или его будут судить в Пакистане.

Напомним, что банкротство 49-летнего Рене Бенко обошлось саудовскому наследном принцу Мухаммеду бин Салману в несколько миллионов евро инвестиций. Теперь обанкротившийся инвестор, который попал в тюрьму из-за махинаций, вышел на свободу и находится под домашним арестом с электронным браслетом.

Кроме того, в ДТП в Австрии погиб 68-летний Герхард Грибковский, который в свое время был одним из самых влиятельных банкиров Германии.

Как член правления BayernLB он зарабатывал около полумиллиона евро в год и сыграл ключевую роль в продаже акций "Формулы-1" финансовому инвестору. Но в 2012 году Грибковский был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за взяточничество