Працюючи у Пакистані, чоловік завдав збитків США на $126 млн: йому загрожує 20 років в'язниці

33-річний Фахіма А. вів свій, як виявилося, незаконний бізнес за 12 000 кілометрів США, але завдав збитків Поштовій службі США на 126 мільйонів доларів.

Після розслідування його було заарештовано в пакистанському мегаполісі Лахор. Чоловіка звинувачують у продажу підроблених марок в Інтернеті у великих масштабах, пише Bild.

33-річного кіберзлочинця з пакистанського міста Ханева у східній провінції Пенджаб було заарештовано. Федеральний прокурор Південного округу Флориди звинувачує його у "керуванні несанкціонованим вебсайтом, де нібито було продано понад п’ять мільйонів підроблених транспортних етикеток США" та висунув звинувачення громадянину Пакистану у шахрайстві.

Крім того, 33-річному чоловікові висунуто п'ять звинувачень у виготовленні та продажу підроблених транспортних етикеток та чотири звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку.

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Незаконний сайт нібито продавав підроблені транспортні етикетки США за фіксованою ціною — два долари США за етикетку — незалежно від ваги, розміру чи пункту призначення посилки. Далі у звіті зазначається:

"Підроблені етикетки дозволяли клієнтам надсилати посилки за цінами, значно нижчими за офіційні тарифи Поштової служби США. Це призвело до значних втрат доходів для поштової служби", — йдеться у розслідуванні.

За даними Sky News, чоловік продав підроблені транспортні етикетки понад 5200 клієнтам у період з серпня 2023 року по вересень 2026 року. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує до 20 років ув'язнення. Але залишається незрозумілим той факт, чи буде його екстрадовано до США, чи його судитимуть у Пакистані.

Нагадаємо, що банкрутство 49-річного Рене Бенко коштувало саудівському кронпринцу Мухаммеду бін Салману кілька мільйонів євро інвестицій. Тепер збанкрутілий інвестор, який потрапив до в'язниці через махінації, вийшов на свободу та перебуває під домашнім арештом з електронним браслетом.

Також у ДТП в Австрії загинув 68-річний Герхард Грібковський, який свого часу був одним із найвпливовіших банкірів Німеччини.

Як член правління BayernLB, він заробляв близько півмільйона євро на рік і відіграв ключову роль у продажу акцій Формули-1 фінансовому інвестору. Але у 2012 році Грібковського було засуджено до восьми з половиною років позбавлення волі за хабарництво